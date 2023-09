Dopo tre giornate di campionato disputate, siamo arrivati alla prima sosta per le Nazionali impegnate con le gare per la qualificazione al prossimo Europeo.

A punteggio pieno in classifica ci sono due squadre, Inter e Milan e la sensazione è che siano proprio le due milanesi a contendersi fino alla fine la lotta scudetto. Un Inter che ha impressionato per il bel gioco mostrato in questo avvio di stagione mentre il Milan ha stupito per quanto fatto vedere da tutti i nuovi giocatori acquistati nel corso dell’estate. Alla ripresa del campionato è in programma proprio il derby che si annuncia spettacolare.

A due punti di distacco, a quota 7, troviamo la Juventus che sul piano del gioco non ha entusiasmato e sarà chiamata a altre verifiche più importanti nel corso del campionato e a sorpresa il Lecce, vera rivelazione con due vittorie e un pareggio. Con 6 punti Atalanta, Napoli e Verona con i campioni d’Italia che hanno subito la prima sconfitta stagionale con la Lazio nell’ultimo turno mentre il Verona ha ottenuto subito due belle vittorie contro Empoli e Roma. Un’altra squadra che ha destato buone impressioni è il Frosinone con 4 punti capace di battere l’Atalanta e di uscire imbattuto da Udine.

Ancora in ritardo appaiono Salernitana e Udinese ferme a 2 punti, entrambe alle prese con diverse operazioni di mercato fino agli ultimi giorni di mercato. Tra i friulani ricordiamo le cessioni importanti di Becao, Pereyra, Udogie e Beto. Con 1 punto Cagliari e Roma, quest’ultima al momento è la vera delusione di questa partenza con due sconfitte consecutive e un pareggio ottenuto nei minuti finali contro la Salernitana. Vedremo se l’inserimento di Lukaku potrà giovare ai giallorossi. Infine, purtroppo, ancora a zero punti l’Empoli sconfitto in tutte e tre le gare e alla ripresa sarà impegnato prima nella trasferta di Roma e poi con l’Inter in casa.

L’impressione è che quest’anno il livello del campionato si sia alzato sia nell’alta che nella bassa classifica e che soprattutto per quanto riguarda la quota salvezza serviranno più punti rispetto agli anni precedenti.

Alla ripresa del campionato, questo il programma completo:

JUVENTUS-LAZIO

INTER-MILAN

GENOA-NAPOLI

CAGLIARI- UDINESE

FROSINONE- SASSUOLO

MONZA- LECCE

FIORENTINA- ATALANTA

ROMA- EMPOLI

SALERNITANA- TORINO

VERONA- BOLOGNA