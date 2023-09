Una delle novità di questa stagione è che molte squadre sono ripartite con la conferma dei propri allenatori, soprattutto le big del campionato. Infatti, Napoli a parte, tutte le squadre che hanno chiuso lo scorso anno nei primi otto posti hanno confermato l’allenatore.

Di seguito la classifica con gli ingaggi degli allenatori, anche se non sono cifre ufficiali, pubblicato da Calcio e Finanza. In testa troviamo Massimiliano Allegri della Juventus e Josè Mourinho della Roma mentre in ultima posizione troviamo D’Aversa del Lecce.