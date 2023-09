La Roma nonostante gli assenti per le nazionali continua a lavorare a Trigoria in vista della partita contro l’Empoli.

La buona notizia di oggi è il rientro in gruppo di Paulo Dybala, che si candida sempre di più per un posto da titolare domenica prossima. Per i giallorossi diventa importante trovare i tre punti dopo una partenza complicata. Possibile esordio dal primo minuto per Romelu Lukaku, accanto a lui Paulo Dybala all’esordio stagionale in casa dopo l’infortunio di Verona. Conferma per la coppia a centrocampo Bryan Cristante e Leandro Paredes, non è escluso il totale recupero di Aouar con conseguente maglia da titolare.

La probabile formazione della Roma:

AS ROMA (3-5-2): 1 Rui Patricio, 23 Mancini, 6 Smalling, 14 Llorente, 43 Kristensen, 7 Pellegrini, 4 Cristante, 16 Paredes, 59 Zalewski, 21 Dybala, 90 Lukaku.

