Il calciomercato in Italia si è concluso il giorno 1 settembre ma in alcuni stati europei è ancora aperto e proprio nella giornata di oggi è arrivata l’ufficialità di una cessione in casa azzurra. L’attaccante classe 2002 Emmanuel Ekong lascia Empoli. Il giocatore ha firmato per i croati dell’Nk Istra. Era rientrato quest’estate dal prestito semestrale a Perugia in Serie B e contro il Verona alla prima giornata era subentrato in campo nei minuti finali.

L’operazione si è conclusa sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

Questo il comunicato ufficiale della società croata:

Emmanuel Ekong è il nuovo giocatore dell'Istria 1961!🤝 Il giovane giocatore della Nazionale svedese, che gioca come ala, arriva al club in prestito per un anno dalla Premier League italiana @empoli_fc_official, con opzione di riscatto. Emmanuel, benvenuto a Pola e ti auguriamo tanto successo sul campo con la maglia gialloverde!