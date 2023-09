Abbiamo scambiato quattro chiacchiere con il collega Alessandro Marinai (Antenna 50 canele 88) per provare a fare una fotografia del momento degli azzurri:

Il mercato è finito da quasi una settimana ma è ancora argomento di attualità, soprattutto dopo i correttivi apportati dal club azzurro nella parte finale. Che voti daresti al mercato azzurro e perché…Ti chiedo anche qual è l’operazione che più ti è piaciuta in ottica rafforzamento…

“E’ stato un mercato strano, schizofrenico per certi versi per la virata strategica al suo interno. Non sono abituato a dare voti, ma posso dire che secondo me la squadra è attrezzata per poter lottare per il proprio obbiettivo nonostante una brutta partenza. L’unica perplessità che ho è per l’attaccante centrale. Non ho capito la gestione di Piccoli e la logica che ha riportato a Destro a due giorni dalla chiusura. L’operazione che mi è piaciuta di più è senza dubbio quella di Cambiaghi, giocatore per il quale ho speso parole importanti la scorsa stagione. Mi piace molto, o almeno mi intriga, l’ingaggio di Maleh che mi piaceva moltissimo quando era a Venezia. Bene anche Bastoni e Shpendi, speriamo sia quest’ultimo a spazzare via le mie perplessità sulla punta centrale“

Immagino che nemmeno te ti saresti aspettato il ritorno in azzurro di Mattia Destro, situazione che ha presto tutti in contropiede. Dopo però un momento di quali ilarità, l’ambiente sembra adesso voler dare quella chance che Mattia va cercando. Qual’è il tuo pensiero a riguardo?

“Come ho detto prima faccio fatica a capirne la logica: era qua, sapevano dunque se poteva offrire garanzie tecniche oppure fisiche oppure ancora di spogliatoio. Se non lo hanno confermato evidentemente non le dava queste garanzie e quindi riprenderlo a due giorni dalla chiusura del mercato sembra quasi non saper che pesci prendere. L’altra spiegazione che mi sono dato è che il giocatore, con uno stipendio importante, volesse trovare qualcuno disposto a dare lui una chance e, non trovandola, si è aperta nuovamente la porta Empoli. È normale che la speranza di tutti è che Destro faccia bene e riscatti la passata stagione, ma ero scettico l’anno scorso del suo ingaggio e lo sono anche quest’anno“

Una partenza non felice, con i risultati di Verona e Monza a non essere quelli aspettati. Come hai visto l’Empoli in questa primissima parte di stagione e se reputi logico e giusto il cambio di indirizzo tattico?

“Una partenza non in salita, di più! Eppure col Verona secondo me l’Empoli non meritava la sconfitta mentre a Monza e con la Juve in casa non c’è molto da recriminare. Il dato ancora più preoccupante è che lo zero in classifica è accompagnato dallo zero gol fatti. Un minimo di preoccupazione credo sia legittima. C’è ancora da trovare la quadra. Il cambio modulo può essere anche giusto, ma se viene bocciato dopo appena due partite di campionato significa che qualcuno ha sbagliato a monte e la squadra ha perso settimane preziose per prepararsi al campionato in un certo modo“.

Ci siamo lasciati a fine stagione parlando delle non poche critiche subite da Zanetti durante la passata stagione, ed ecco che l’argomento torna “di moda” con il tecnico che avverte bene questa situazione. Perchè secondo te?

“Non è mai scattata la scintilla con parte del tifo azzurro, può capitare. Certo, il gioco di Zanetti non è di quelli che fanno innamorare le masse, bada più alla concretezza a scapito di qualche giocata in più ma rimango convinto che nella scorsa salvezza il mister ci abbia messo molto del suo considerando il valore della rosa a disposizione. Non lo so, ma in queste ore mi sto chiedendo se non fosse davvero stato meglio se le strade si fossero divise. Secondo me Zanetti non meritava tutte queste critiche e in questo pessimo avvio parte delle responsabilità sono anche della società“

Il calendario non aiuta con Roma ed Inter alla ripresa, si rischia di arrivare alla gara con la Salernitana e doversela giocare come una finalissima. C’è secondo te il rischio che questo gruppo possa andare negativamente “under pressure”?

“No, non credo ci sia questo rischio, la strada è ancora lunghissima e ci sono tutti i margini per potersi risollevare. Semmai, in caso di ulteriori sconfitte con Roma e Inter e la non vittoria con la Salernitana potrebbero far rischiare il tecnico, ma quel giorno è ancora lontano e magari ci scappa una bella sorpresa prima della gara con i granata campani“