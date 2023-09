Il Presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, ha rilasciato un intervista ai microfoni di “Citta della Spezia”rivelando alcuni retroscena di mercato e parlando dei giocatori arrivati dallo Spezia.

“Gyasi e Bastoni sono ragazzi che abbiamo conosciuto come avversari, li abbiamo molto apprezzati per le loro doti di dinamismo e tecnica, oltre che di volontà, per cui abbiamo pensato potessero essere utili alla nostra causa e abbiamo portato a casa queste operazioni in entrata. Speriamo che possano rendere al massimo come è normale che sia. Il nostro ambiente è un ambiente che si predispone molto verso i giocatori nuovi, che possono adattarsi bene. Rispondiamo bene alle difficoltà che può trovare la squadra o il calciatore singolo. In questo momento non siamo partiti bene, ma sono certo che l’ambiente ci aiuterà a trovare l’equilibrio giusto, cosa che da altre parti magari non possono fare”

Filippo Bandinelli

“Pippo è un giocatore importante, che ha fatto parte della storia degli ultimi anni di Empoli. Due campionati di B, due di A da protagonista, ma più che il giocatore ci mancherà la persona. Filippo è una persona speciale, un uomo speciale, che sicuramente si farà valere sul campo e nello spogliatoio. Sono quei distacchi dolorosi ma dovuti rispetto alle situazioni che si vengono a creare in certe squadre. Sono tanti anni che gestisco l’Empoli, ma ancora è difficile e doloroso accettare certe separazioni”

Szymon Zurkowski

“Szymon è ragazzo speciale, un giocatore importante. A noi ha dato una mano importante, sia in Serie B che in Serie A, ci sarebbe piaciuto avesse potuto darci una mano anche quest’anno. Ci dispiace, è molto legato al nostro ambiente e lo sarà sempre visto che qui ha trovato una situazione particolare, sia per lui che per la sua famiglia. Non ho avuto modo di sentirlo direttamente, abbiamo parlato con il procuratore ma non s’è fatto nulla. Farà sicuramente bene allo Spezia, è un giocatore che può fare la differenza sia in Serie B che in A”

Sull’interesse per Dragowski

È un ragazzo speciale, un portiere forte. Il miglior anno in A forse l’ha fatto qui ad Empoli, nonostante la retrocessione all’ultimo con la sconfitta di San Siro contro l’Inter. Abbiamo pensato a riportarlo qui, poi alla fine abbiamo fatto i conti con i nostri equilibri economici. Drago inizia a guadagnare abbastanza per quelli che sono i nostri parametri, abbiamo fatto una valutazione in questo senso e non per il valore del ragazzo, che a noi sarebbe andato benissimo come portiere”

Sull’arrivo di Simone Bastoni

“Abbiamo trovato terreno fertile con Bastoni. Siamo un ambiente che è molto apprezzato, magari non da calciatori di profili altissimi, ma da buoni giocatori. Lui è cresciuto nello Spezia, ma Empoli può essere una piazza che penso possa piacergli. Sono convinto ci darà una grossa mano, è un ragazzo molto serio e attaccato alla professione, ce ne siamo resi conto subito”