Si sono giocate tre gare del campionato di Serie A 2023/24 e andiamo a vedere quali sono stati finora alcuni dei principali giocatori top e flop della squadra azzurra:

TOP

BALDANZI: Nelle partite contro Verona e Juventus risulta tra i migliori cercando sempre la giocata e quell’imprevidibilità utile alla squadra. Con il Verona serve un assist al bacio a Gyasi che fallisce clamorosamente e anche con la Juve quando si accende è tra i più pericolosi nonostante un modulo a lui meno congeniale. Fa ammonire Miretti e Locatelli che ricorrono al fallo per fermarlo. Nella trasferta di Monza anche lui, come tutta la squadra, è in giornata no. Molte delle speranze azzurre di quest’anno passano dalle sue giocate e farne a meno è praticamente impossibile.

SHPENDI: E’ un classe 2003 che debutta in Serie A alla prima partita con il Verona facendo vedere subito grande piglio e personalità sfiorando anche un gol con un tiro da fuori area. Anche nella brutta gara di Monza quando entra in campo risulta quello più vivo e dentro la manovra dimostrando quella freschezza che può essere utile alla squadra. Con la Juve rimane in panchina per scelta tecnica. Sicuramente avrà i suoi spazi perché la società e il Mister puntano molto su di lui.

FLOP

GYASI: E’ una delle delusioni maggiori di questo inizio di stagione, quasi sempre fuori dal gioco e inoperoso in fase offensiva. Con il Verona si divora un gol clamoroso davanti al portiere che poteva portare gli azzurri in vantaggio, con il Monza si fa saltare troppo facilmente da Colpani in occasione della rete brianzola e con la Juve entra nei minuti finali rimediando un inutile cartellino giallo. Un giocatore ancora lontano parente di quello visto a Spezia. Preso come esterno nel 4-2-3-1, adesso con il cambio modulo per lui sarà più difficile una collocazione tra i titolari.

CACACE: Quest’anno ha il duro compito di sostituire un giocatore come Parisi ceduto alla Fiorentina. Nelle due gare disputate contro Verona e Monza ci mette impegno ma soffre dannatamente gli avversari facendosi spesso infilare sulla fascia di sua competenza. Resta in panchina con la Juve, la sensazione è che non sia ancora pronto per disputare un campionato di A da titolare. Durante la stagione comunque avrà i suoi spazi alternandosi con il compagno Pezzella.