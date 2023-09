Parallelamente al mercato della prima squadra, nella sessione estiva, si è svolto anche il mercato per le squadre del Settore Giovanile azzurro. Non solo per la Primavera ma anche per le altre squadre dell’Empoli FC, da quelle nazionali fino ai più piccoli.

Grazie all’Ufficio Stampa dell’Empoli riportiamo quelli che sono stato i movimento per le squadre “maggiori”.

ARRIVATI IN AZZURRO

PRIMAVERA

Herbert ANSAH (2004, a titolo temporaneo dal Torino)

Giacomo CORONA (2004, a titolo temporaneo dal Palermo)

Jacopo BACCI (2005, a titolo temporaneo biennale dal Padova)

Aylan BENYAHIA-TANI (2005, a tilo temporaneo con opzione dell’Olympique Marsiglia)

Szymon GAJ (2005, a titolo definitivo dal Torino)

Patrik MAJDANDZIC (2005. a titolo definitivo dalla Dinamo Zagabria)

Anton STOYANOV (2005, a titolo temporaneo con diritto di riscatto dal Levsky Sofia)

Alessandro TORRI (2005, a titolo definitivo dal Villa Vallle)

ALTRE SQUADRE SETTORE GIOVANILE

Lorenzo Alfani (2006, a titolo temporaneo dalla Cattolica Virtus), Giulio Bicchierini (2006, a titolo temporaneo dal Pontedera), Lapo Campera (2006, a titolo definitivo dal Capezzano Pianore), Tommaso Cobal (2006, a titolo definitivo dal Don Bosco Fossone), Niccolò Pagni (2006, a titolo temporaneo dal Bellaria Cappuccini), Lapo Paolieri (2006, a titolo temporaneo dal Pontedera); Cristian Bacci (2007, a titolo definitivo dal Capezzano Pianore), Alessio Chiaverini (2007, a titolo definitivo dall’Affrico), Tommaso Fioravanti (2007, a titolo temporaneo dal Montevarchi), Konstantinos Tsoulkanis (2007, dal Panathinaikos Thessaloniki); Tommaso Fiacchini (2008, dall’Arezzo), Luca Lo Monaco (2008, dalla Lazio), Fernando Pellegrini (2008, dalla Sampdoria); Edoardo Biondini (2009, dal Perugia), Manuel Di Grazia (2009, dal Tau Calcio), Alessandro Isidori (2009, dal Perugia), Fabio Lorenzi (2009, dal Tolentino), Mattia Magliano (2009, dall’Emanuele Belardi), Vincenzo Murolo (2009, dal Real Marano), Riccardo Poggi (2009, dal Montevarchi).

HANNO LASCIATO L’EMPOLI

Emiliano Filippis (2004, a titolo temporaneo al Follonica Gavorrano), Andrea Arturo Martucci (2004, a titolo temporaneo al Poggibonsi), Elia Menga (2004, a titolo temporaneo al Livorno), Filippo Panicucci (2004, a titolo temporaneo al San Donato Tavarnelle), Gianmarco Fantoni (2004, a titolo temporaneo alla Nocerina); Andrea Bellini (2005, a titolo temporaneo al Follonica Gavorrano), Mattias Bonafede (2005, a titolo temporaneo al Seravezza), Tomamso Botrini (2005, a titolo temporaneo al Follonica Gavorrano), Giuseppe Maria Brugognone (2005, a titolo temporaneo al Seravezza), Edoardo Cecchi (2005, a titolo temporaneo al Portici), Mario Crasta (2005, a titolo temporaneo alla Nocerina), Gianmarco De Cicco (2005, a titolo definitivo alla Carrarese), Samuele Diodato (2005, a titolo temporaneo alla Pistoiese), Daniele Giovannucci (2005, a titolo temporaneo al Follonica Gavorrano), Matteo Masini (2005, a titolo temporaneo al Follonica Gavorrano), Filippo Michelucci (2005, a titolo temporaneo al Real Forte Querceta), Francesco Morana (2005, a titolo temporaneo al Real Forte Querceta), Giulio Picchi (2005, a titolo temporaneo al Cenaia), Giovanni Seghi (2005, a titolo temporaneo al San Donato Tavarnelle), Tomas Tampucci (2005, a titolo temporaneo alla Carrarese), Manuel Trivelli (2005, a titolo temporaneo al Follonica Gavoranno), Jan Zupancic (2005, a titolo temporaneo alla Salernitana); Samuele Marinai (2006, a titolo temporaneo alla Lucchese), Andrea Pignataro (2006, a titolo temporaneo al Cosenza), Leonardo Russo (2006, a titolo definitivo al Ghiviborgo); Gabriele Boduri (2007, a titolo temporaneo all’Arezzo), Francesco Bombardieri (2007, a titolo temporaneo alla Floria), Domenico Cecere (2007, a titolo definitivo all’Avellino), Marco Centoni (2007, a titolo temporaneo al Real Aacdemy Lucca), Nicolas Giuliani (2007, a titolo definitivo al Pisa), Romeo Lupi (2007, a titolo temporaneo al Pontedera), Reda Naoum (2007, a titolo temporaneo all’Arezzo), Giacomo Vichi (2007, a titolo temporaneo alla Floria); Lorenzo Foglia (2008, a titolo definitivo al Pisa); Elviano Kurti (2009, a titolo temporaneo alla Lastrigiana), Michele Lo Basso (2009, a titolo temporaneo all’Arezzo)