Si è tenuta oggi pomeriggio la presentazione ufficiale del centrocampista Youssef Maleh, arrivato negli ultimi giorni di mercato dal Lecce.

Il primo impatto con Empoli e la forte impronta sul tuo arrivo di Mister Zanetti che conoscevi dai tempi di Venezia.

“Sono arrivato da una settimana e il Mister mi ha subito buttato dentro, sono molto felice, cercherò di ripagarlo dando sempre il massimo. L’ambiente è sano e i compagni mi hanno accolto benissimo e come si vede da fuori l’Empoli è una grande società dove ci sono tanti giovani e si può crescere al meglio.”

Perchè hai scelto Empoli e quali sono le tue principali caratteristiche?

“Empoli è stato facile da scegliere, come dicevo prima è molto importante per i giovani, ti fa crescere ed è quello di cui ho bisogno ora. Cerco di inserirmi, aiutare la squadra e fare tutto quello che mi chiede il Mister. L’anno che sono stato con Zanetti ho fatto molto bene ma anche a Firenze quando ho avuto continuità sono riuscito a fare bene e a segnare anche qualche gol. Cercherò di segnare qualche gol visto che è nelle mie corde”

Come ti sei trovato subito da titolare con la Juve?

“Mi sono trovato bene ma posso fare meglio. Non è un alibi ma quest’estate non ho fatto nessuna amichevole, dal punto di vista fisico non ero molto lucido, però è stata una buona prestazione di squadra. Avevamo una squadra molto forte contro ma se giochiamo così arriverà anche il risultato.”

La tua esperienza a Lecce non è stata soddisfacente, se ti aspettavi qualcosa di diverso e se lo cerchi qui a Empoli adesso

“Sicuramente non è stata un esperienza positiva anche se mi servirà per crescere. Qua mi voglio rilanciare e farò di tutto per tornare ai livelli in cui ero.”

Dopo la sosta Roma e Inter; come vi state preparando mentalmente per affrontarle?

“Stiamo lavorando tanto, sono due squadre di grande livello ma andremo in campo per cercare di dare il massimo. Abbiamo due settimane per prepararle bene, il Mister ci trasmette tanta carica ogni giorno.”

Quale è un calciatore a cui fai riferimento e se puoi ricoprire altri ruoli?

“Non ho un giocatore a cui mi ispiro. Il ruolo che preferisco è la mezzala in un centrocampo a tre, poi se c’è bisogno posso fare anche altri ruoli come ho fatto nella mia carriera.”

Come valutate nello spogliatoio la lotta salvezza?

“Come ogni anno ci sono 7/8 squadre molto forti e ci sono sempre tante altre squadre che lotteranno fino alla fine per la salvezza. Il nostro obiettivo è salvarci, siamo partiti male ma cercheremo di far di tutto per arrivare al traguardo. Anche l’anno scorso l’Empoli ha fatto un grande campionato con 43 punti, magari all’inizio nessuno se lo aspettava”