Secondo il sito transfermarkt.it è Tommaso Baldanzi il giocatore dell’Empoli della rosa attuale con il valore di mercato più alto. Il classe 2003 al centro di molte voci di mercato per tutta l’estate è rimasto in azzurro e il suo valore potrebbe crescere ancora. Attualmente vale 15 milioni di euro ma crediamo che la società azzurra lo valuti ancora di più e la speranza di tutti è che questa sia la stagione della sua consacrazione per poi approdare in una big. A seguire troviamo Razvan Marin e Nicolo’ Cambiaghi, entrambi con un valore di 8 milioni di euro. Soprattutto il ritorno dell’esterno dall’Atalanta è molto importante visto che nella passata stagione da novembre in poi il suo valore è cresciuto molto grazie alle prestazioni offerte con la maglia azzurra.

Sotto al podio troviamo il neo arrivato dallo Spezia Simone Bastoni con un valore di 6,5 milioni di euro, Matteo Cancellieri con 5 milioni, Youssef Maleh con 4,5 milioni e Elia Caprile con 4 milioni.

Se guardiamo al valore delle squadre l’Empoli sarebbe “salvo” con un totale di 92,40 milioni di euro davanti a Verona, Lecce, Cagliari e Frosinone, all’ultimo posto con 54 milioni. Al primo posto il valore più alto è del Napoli con 577,65 milioni davanti al Milan con 529,15 e all’Inter con 523,35 milioni.

Ovviamente tutti questi numeri rappresentano dati soltanto a livello statistici, con il valore del singolo giocatore che potrà aumentare o diminuire in base alle prestazioni sul campo. Quello che è certo è che la squadra azzurra avrebbe il potenziale per invertire la rotta di questo pessimo avvio di campionato.

Ecco la lista completa (valore in milioni):

Baldanzi 15

Marin 8

Cambiaghi 8

Bastoni 6,5

Cancellieri 5

Maleh 4,5

Caprile 4

Fazzini 3,5

Ismajli 3,5

Maldini 3

Luperto 3

Walukiewicz 3

Belardinelli 2,6

Pezzella 2,5

Ebuhei 2,5

Gyasi 2,0

Grassi 2,0

Cacace 2,0

Ranocchia 1,8

Bereszynski 1,6

Kovalenko 1,5

Caputo 1,5

Shpendi 1,4

Destro 1,3

Guarino 0,8

Perisan 0,8

Tonelli 0,5

Berisha 0,4

Stubljar 0,2