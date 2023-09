La squadra, agli ordini di mister Zanetti, prosegue il lavoro verso la prossima sfida di campionato. L’Empoli, alla ripresa, sarà atteso dalla Roma di Mourinho all’Olimpico; gara già di per se complicata ma la classifica giallorossa rende il tutto ancor più difficile. Come detto il gruppo azzurro, privo dei nazionali, sta proseguendo nel suo percorso lavorativo, con questa settimana ad esser stata molto importante per un ulteriore amalgama del gruppo.

Si sta lavorando principalmente sui concetti del 4-3-3, anche se nelle zone avanzate del campo si variano le possibilità. Da segnalare un Gyasi che sembra essere decisamente più a suo agio in questo assetto, e questo permette di recuperare un elemento che di certo non ha fatto bene nelle uscite precedenti. La notizia più lieta però la porta Daniel Maldini: l’ex Spezia sta decisamente meglio ed ieri ha sostenuto tutta la partitella tattica. Passi in avanti anche per gli ultimi arrivati dal mercato, compreso quel Mattia Destro che sembra lontano partente di quello visto un anno fa nello stesso periodo.

La squadra sosterrà nella giornata di oggi una doppia seduta (allenamento pomeridiano alle ore 17:00) mentre domani si lavorerà solo al mattino. Ricordiamo che l’unico indisponibile per infortunio è il portiere Caprile.