A raccontarlo in giro c’è chi si fa una risata non potendoci credere, eppure ad oggi si continua a riscontrare una situazione di “diffidenza” nei confronti del tecnico Paolo Zanetti. Non è bastato nemmeno l’incredibile risultato sportivo dello scorso anno per poter dare al mister un tempo sufficiente di totale fiducia. Sia chiaro, ovviamente si parla di una parte della tifoseria, non sarebbe giusto (oltre che erroneo) omologare tutti i supporters empolesi in questo discorso. Però, quello con cui quotidianamente ci confrontiamo, è una inspiegabile acredine nei confronti di chi sente questa maglia come una seconda pelle e, come detto, ha ottenuto sul campo un qualcosa di importantissimo.

Che poi la spiegazione a dir la verità la si trova, ed anche facilmente. E questa sta nel gioco, in un atteggiamento che per lo più bada alla fase difensiva e che – a detta dei detrattori – non crea quel divertimento che evidentemente per qualcuno è più importante della sostanza. Una situazione che ci siamo portati avanti per quasi tutto lo scorso campionato, con poi il punto più basso vissuto dopo la sconfitta esterna con il Sassuolo. Nel finale di stagione qualcuno in più è salito sul carro del vincitore, con una piccola tregua durante la prima parte della preparazione. Abbiamo anche ascoltato un coro ad personam dopo la prima uscita precampionato. I quattro risultati negativi, consecutivi, hanno però riportato immediatamente indietro tutti i discorsi.

Per far capire bene la situazione: per far sentire affetto e fiducia all’allenatore azzurro, c’è chi ha messo uno striscione allo stadio con su scritto “ FORZA MISTER DA CHI TVB E SIAMO TANTI”. La necessità di voler sentire che il pensiero negativo non appartiene a tutti. Non vogliamo entrare in merito ai singoli giudizi, volendo predicare sul torto rispetto a questo atteggiamento, ma soltanto evidenziare un contesto che appare onestamente strano rispetto a quanto riportato in termini sportivi dall’imputato Zanetti. Da parte di chi scrive, c’è ovviamente tutto il sostegno possibile verso il professionista e l’uomo. Sia per il rapporto costruitosi in questo tempo, sia perchè ad un’allenatore che ha fatto il quarto miglior risultato sportivo di sempre non si possono voltare le spalle. Certi che difficilmente nessun’altro, con lo stesso telaio di squadra, potrebbe fa meglio. Spalle non voltate, per altro, a chi anni fa lo avrebbe ampiamente meritato.

Ma Paolo Zanetti, che vive e sente molto bene questa situazione (ascoltare l’intervista dopo gara con la Juve per un passaggio molto chiaro), ha le spalle larghe e conoscendolo lavorerà ancora più forte per riprendersi anche fino all’ultimo sorriso perduto in queste ultime settimane. E questo non per un ego personale finalizzato al niente, ma perchè davvero Empoli per lui è qualcosa che va oltre, e per Empoli lui vuol andare oltre.