Il Direttore Fabrizio Fioravanti, il vice direttore Stefano Scarpetti, e tutta la redazione giornalistica di Pianetaempoli.it si stringono attorno al calciatore Francesco Donati, ora in prestito al Lecco, in questo momento di grande dolore per la prematura scomparsa del fratello Alessandro.

A Francesco e a tutta la famiglia vanno le più sentite condoglianze da parte della nostra testata giornalistica.

Anche la società azzurra ha emesso un comunicato poco fa:

Il Presidente Fabrizio Corsi, la Vice Presidente e Amministratore Delegato Rebecca Corsi, i dirigenti, l’allenatore, la squadra, lo staff e tutto l’Empoli Football Club si stringono attorno al nostro calciatore Francesco Donati in questo momento di grande dolore per la prematura scomparsa del fratello Alessandro.

