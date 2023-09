I numeri non mentono, quelli relativi a questa prima parte della stagione hanno segnato tutti o quasi valori negativi. La sosta per gli impegni delle nazionali per le qualificazioni ai prossimi campionati europei, sembra venire a pennello per la squadra azzurra. Non solo c’è da ritrovare un morale ovviamente basso dopo tre sconfitte nei primi 270′ minuti della stagione, spicca il fatto di non aver ancora segnato ma anche il fatto di non aver mai tirato nello specchio della porta nell’ultima partita, quella persa domenica contro la Juventus. Quella del centrocampo è una delle criticità emerse, anche se con il cambio di rotta avvenuto nell’ultima parte della sessione di calciomercato appena conclusa alcuni giocatori appena arrivati devono ambientarsi. Nell’ultima parte della scorsa stagione la sconfitta maturata – in rimonta – al Mapei stadium per mano del Sassuolo aveva indotto mister Zanetti di passare dal 4-3-2-1 al 4-2-3-1, un cambio che permise agli azzurri di ottenere grandi risultati nel finale di campionato – impreziosito dal 4-1 sulla Juventus- ottenendo una salvezza tranquilla con 43 punti superando quelli ottenuti dell’osannato Andreazzoli della stagione precedente. Tutto il precampionato e le prime operazioni di mercato sono stati incentrate su questo sistema di gioco, poi l’impossibilità di arrivare ad Akpa Akpra ha indotto ad un cambiamento.

Così si è deciso di passare al 4-3-3, inserendo in rosa altri elementi. Detto questo in “cabina di regia” sembra esserci solo un giocatore in grado di ricoprire il ruolo, ovvero Grassi. Il suo finale di stagione lo scorso anno era stato eccellente, non lo stesso si può dire adesso. Una posizione ricoperta spesso anche da Marin, il quale non sembra aver nelle corde le potenzialità per essere il classico play. Ovvero i vari Ricci ed Asslani che sono letteralmente “esplosi” nelle stagioni precedenti, elementi provenienti dal settore giovanile schierati nel momento opportuno da Andreazzoli.

Anche dalle mezzali ci si attende qualcosa in più nella fase di costruzione, contro la Juventus ad esempio il problema non è stato solo l’atteggiamento prudente della squadra, ma l’incapacità di servire a dovere gli attaccanti o di accompagnare la manovra. Elementi come Maleh e Bastoni sono appena arrivati, quindi avranno tempo per entrare nei meccanismi della squadra per poter incidere maggiormente.