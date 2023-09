Vi riportiamo un interessante articolo pubblicato sulla Gazzetta dello Sport inerente a un dato significativo che e’ emerso dopo l’ultima sessione di calciomercato chiusa da pochi giorni.

Il fatturato dei procuratori continua a crescere e, in attesa di vedere se il nuovo regolamento che diventerà operativo l’1 ottobre porrà un freno a questo trend, l’ultimo mercato estivo ha segnato il trionfo economico degli intermediari del mondo del pallone.

Il report diffuso dal governo mondiale del calcio relativo alle operazioni della finestra estiva di mercato (considerate solo le transazioni tra differenti Paesi, non quelle interne alla stessa nazionale) fornisce un dato inequivocabile: i compensi che i procuratori percepiscono dai club per le loro intermediazioni continuano a crescere e in questo 2023 sono arrivate a toccare un nuovo record: 651 milioni di euro. Di questi 178,9 sono stati pagati dalle società che cedono i calciatori; 472,1 da quelle che li acquistano. Attenzione: dal report sono escluse le cifre pagate ai procuratori che rappresentano i calciatori (quelli che si occupano solo di redigere il contratto del giocatore e dunque non prendono parte alla trattativa per il prezzo del cartellino).

Rispetto alla sessione estiva del 2022, quando erano stati versati agli agenti 494,5 milioni, c’è stato un incremento di oltre 200 milioni, in termini percentuali +38,8%. Anche il dato sull’anno solare però è in aumento: considerando pure la finestra di gennaio, il totale della spesa nel 2023 per gli intermediari è di 797 milioni ovvero il 36,9% in più rispetto al 2022. Ci sono però anche altri numeri che inquadrano bene il potere che gli agenti hanno acquisito sul mercato: nella sessione estiva da poco conclusa in quasi tutti i Paesi (il periodo preso come riferimento è quello dall’1 giugno all’1 settembre), ci sono stati 10.125 trasferimenti in campo maschile e di questi 1.985 hanno prodotto un movimento di denaro pari a 6,87 miliardi di euro. Di questa montagna di soldi, 651 milioni è finita sui conti correnti dei procuratori: si tratta del 9,5% del totale. Nel 2013, esattamente 10 anni fa, la percentuale della spesa complessiva destinata agli agenti era stata del 5,8%.