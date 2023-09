E’ una delle discussioni del momento con tantissimi tifosi che si stanno interrogando sulla questione dell’attacco azzurro ancora fermo a zero gol fatti in queste prime tre giornate di campionato. Fino all’ultimo giorno di mercato in molti sui social hanno chiesto un intervento da parte della società alla luce anche della partenza di Piccoli verso Lecce ma alla fine la dirigenza azzurra non è andata oltre il ritorno di Destro. Attualmente per il modulo che stiamo adottando (4-3-3) sono principalmente tre i giocatori che possono ricoprire il ruolo di prima punta, ovvero Francesco Caputo, Mattia Destro e Stiven Shpendi.

Come abbiamo potuto vedere in questo avvio di stagione Mister Zanetti ha fatto sempre partire dal primo minuto “Ciccio”Caputo con risultati però deludenti, anche se va detto che spesso Ciccio è sempre risultato isolato in attacco e privo di rifornimenti dai compagni mentre negli ultimi 20 minuti con la Juve ha fatto il suo ritorno in campo Mattia Destro, protagonista in pieno recupero dell’unico tiro pericoloso verso Perin con un bel tiro da fuori area che è terminato di un soffio sopra la traversa. Nelle prime due partite aveva fatto il suo debutto in A anche il giovanissimo classe 2003 Shpendi, arrivato quest’estate dal Cesena e già capace di far vedere dei numeri interessanti.

La speranza di tutti è che questo sia l’anno della riscossa per Mattia Destro, soprattutto dal lato fisico visto che la scorsa stagione il giocatore è rimasto ai box per circa 6 mesi. Per lui parlano i numeri visto che comunque si tratta di un attaccante esperto per la categoria autore di oltre 90 reti nella sua carriera. In questa estate ha lavorato molto per recuperare la forma fisica presentandosi in questi giorni con un fisico dimagrito di circa 5/6 kg e con grande spirito di rivalsa. La notizia del ritorno di Mattia è stata accolta con grande negatività dalla piazza. Vedremo i fatti nel corso della stagione, sicuramente è la più grande scommessa della società azzurra di questa stagione.

Come confermato in conferenza dal Ds Accardi, un giocatore sul quale la società punta molto è Stiven Shpendi, un vero e proprio jolly del reparto offensivo visto che può essere impiegato sia come esterno, trequartista ma anche come punta centrale. Il giocatore ha bisogno del tempo per crescere visto il doppio salto di categoria ma come detto ha già fatto vedere in queste frazioni di gara qualità e personalità e sono in tanti a scommettere per lui un futuro importante. In questo momento è in Nazionale Under 21 albanese e nella gara contro l’Armenia ha siglato un grande gol.

Insomma almeno fino a gennaio il reparto di attacco sarà questo e l’augurio di tutti i tifosi azzurri è che quella casella zero dei gol segnati venga sbloccata il prima possibile per evitare di scrivere un nuovo record in negativo, ovvero quello di non segnare nessuna rete nelle prime quattro giornate di Serie A.

Come sempre sarà il rettangolo verde a parlare.