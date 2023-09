Sono in vendita i tagliandi del settore ospiti dello Stadio Olimpico di Roma per Roma-Empoli, gara valida per la quarta giornata di Serie A TIM 2023/24 in programma domenica 17 settembre 2023 alle ore 20.45.

I tagliandi del settore ospiti saranno disponibili al prezzo di 25,00 € (unica tariffa di prezzo senza distinzioni per fasce d’età) nei punti vendita Vivaticket (elenco disponibile su www.vivaticket.it) e sul portale vivaticket.it; per Empoli saranno disponibili all’UNIONE CLUBS AZZURRI (Via Della Maratona, 2).

As Roma informa che la vendita dei biglietti per questo settore è subordinata al possesso della fidelity card Empoli Member e raccomanda di NON acquistare titoli d’ingresso in circuiti o canali web diversi da quelli ufficiali.

Si informa inoltre che non sarà possibile il cambio nominativo e la vendita per il settore ospiti terminerà inderogabilmente sabato 16 settembre alle ore 19.00. I biglietti del Settore Ospiti non saranno in vendita nelle biglietterie dello stadio il giorno della partita; si raccomanda, pertanto, di non recarsi a Roma se sprovvisti di tagliando.

Empoli Fc