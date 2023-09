Oggi la squadra di Mister Zanetti godrà di un giorno di riposo, gli allenamenti riprenderanno nel pomeriggio di domani per iniziare a preparare la trasferta dell’Olimpico contro la Roma. Una gara difficile, in uno stadio che si annuncia strapieno in ogni ordine di posto in cerca della prima vittoria stagionale.

Gli azzurri sono ancora alle prese con gli assenti per le varie Nazionali e i rientri avverranno tra domani sera e mercoledì. Da capire le condizioni di Baldanzi che non ha giocato venerdì nella gara con l’Under 21 a causa di un problema fisico. L’allenatore dell’Under 21 ha fatto capire che nella prossima gara di domani contro la Turchia il giocatore dovrebbe essere a disposizione.

Una settimana importante per la squadra azzurra, soprattutto per gli ultimi arrivati che proseguono il lavoro di inserimento nel gruppo, Maleh e Bastoni su tutti. Rientrato in gruppo anche Maldini anche se al momento è ancora lontano dal top della condizione ma non è da escludere una sua presenza in panchina domenica. Assente l’infortunato Caprile.

Per quanto riguarda la formazione è ancora presto per fare ipotesi ma si dovrebbe andare con gli stessi uomini visti con la Juventus, magari con un maggior impiego a gara in corso per Mattia Destro.