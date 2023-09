Risale alla passata stagione di serie A l’ultimo precedente azzurro in casa della Roma. Arrivò una sconfitta per due reti a zero, siglate nella parte iniziale della gara da Ibanez ed Abraham. Curiosità, quello della Roma è uno dei pochissimi stadi che l’Empoli non è mai riuscito ad espugnare nella storia. Vediamo le immagini del match.