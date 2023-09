Una delle buone cose che da un paio d’anni sta facendo la Lega Calcio, è quella di riuscire a calendarizzare con largo anticipo le partite del massimo campionato. Una decisa miglioria visto che adesso siamo in grado di sapere, anche mesi prima, quando la nostra squadra giocherà. E lo scorso 6 Settembre, proprio in quest’ottica, la Lega di Serie A ha diramato l’ufficializzazione di ogni gara fino al termine del girone d’andata. Tutto molto bello, almeno se non si va a guardare quando viene fatto giocare l’Empoli.

In questi giorni infatti, a ragione, sulle varie piattaforme si è scatenata un’aspra discussione sulla gestione riservata nello specifico agli azzurri. Con tanti abbonati ad esternarne la loro difficoltà nel poter presenziare a diverse gare. Considerando che per antonomasia (anche se ormai dobbiamo scostarci da questo concetto) il giorno del calcio dovrebbe essere la domenica, e mettendo dentro anche la quarta giornata che era stata definita antecedentemente, l’Empoli in questa giornata lo troviamo cinque volte di cui soltanto due (Inter, Sassuolo) in casa. Non migliorano molto le cose nemmeno guardando alla giornata del sabato, che anche se per alcuni è lavorativa, non la si può comunque considerare infrasettimanale: qui troviamo tre partite e sono tutte in trasferta!

Le altre sette gare rimaste si vanno a snocciolare tra lunedi, mercoledi e venerdi: giornate non tipicamente destinate al calcio. A questo va aggiunto il carico, infatti soltanto una di queste gare (il derby che giocheremo a Firenze) si gioca alle 20:45, le altre sono tutte collocate nell’orario delle 18:30. E l’ulteriore nota dolente, per tornare al discorso degli abbonati, è che ben quattro di queste partite si giocano al Castellani Computer Gross Arena. Situazione davvero spiacevole, che si va a reiterare troppo spesso, con quasi un “accanimento” verso l’Empoli. Di questo ovviamente la società non ha la minima responsabilità, ma non sarebbe male un chiarimento in vista delle prossime collocazioni.