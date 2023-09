Il tanto amato valore di mercato, che ricordiamo sempre non essere dato ufficiale ma il prezzo più probabile ragionevolmente ottenibile sul mercato alla data della valutazione coerentemente con la definizione di valore di mercato, vede l’Empoli in alto in una particolare situazione: quella dei prestiti in entrata. Infatti stando a questi (seguendo sempre le indicazioni di transfermarket), la squadra azzurra avrebbe un altissimo valore medio in rosa, superato soltanto da tre squadre. Il valore di mercato dei giocatori attualmente in prestito è stimato sui 45,30 milioni di euro; con soltanto Roma, Inter e Lazio ad averlo più alto.

Sono undici i giocatori che l’Empoli ha in prestito nella sua rosa. Marin e Cambiaghi quelli con il valore più alto, fissato ad otto milioni, con Bastoni a chiudere il “podio” con 6,5. Scendendo troviamo i 5 milioni di Cancellieri (e qui già la discrepanza tra VdM e realtà, vista la richiesta della Lazio di 20 mln). Sotto la soglia dei 5 ci sono poi: Maleh, Caprile, Maldini, Ranocchia Bereszynski, Kovalenko, Shpendi. Da dire che l’Empoli è la squadra di serie A che ha più giocatori in prestito, leggermente sotto c’è il Frosinone con dieci, poi si va ai sette di Monza e Genoa. Juventus e Milan non hanno nessun giocatore in prestito.

Tornando ai valori di mercato, e guardando ai prestiti, la Roma è in testa con i 92 milioni per i suoi 5 prestiti: Lukaku vale la metà di questi. Interessante il dato del Bologna che, con soltanto tre prestiti (Saelemaeker, Kristiansen, Freuler) ha un VdM pari a 35 milioni con il sesto posto in questa classifica statistica. Di seguito la tabella riepilogativa: