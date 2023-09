Come riporta la pagina “siamolaroma.it”, nonostante l’avvio di stagione deludente, i tifosi della Roma dimostrano una passione incrollabile per la squadra di Mourinho. A una settimana dalla ripresa del campionato e a circa un mese dalla prima partita casalinga in Europa League contro il Servette, lo Stadio Olimpico si avvicina già a un tutto esaurito in entrambe le partite, con oltre centomila tifosi previsti in totale per le due partite. Contro l’Empoli, sono stati venduti oltre 50.000 biglietti, con le vendite che continueranno nei prossimi giorni, portando probabilmente lo stadio a un tutto esaurito, per la trentaseiesima volta nell’era Mourinho.

Quella di domenica sarà davvero una gara molto difficile per gli azzurri, che oltre ad un ambiente sempre difficile da quelle parti, troveranno una squadra che avrà l’obbligo di vincere per togliersi da quella scomoda posizione di classifica. Sarà la prima gara assieme per Dybala e Lukaku, che dovrebbero partire dall’inizio, e ci sarà tutta la voglia di regalare al popolo giallorosso la prima vittoria stagionale. Per nostra fortuna, però, il calcio non è scienza esatta e quello di Roma è un’impresa che ancora manca…