Il lavoro degli azzurri riprenderà oggi a ranghi ancora ridotti, viste le assenze per via delle nazionali. Per alcuni elementi questo sarebbe stato un periodo davvero importante per poter entrare ancora meglio dentro i nuovi dettami tattici, ma mister Zanetti fa di necessità virtù e, con coloro che sono rimasti ad Empoli, va sviluppando il 4-3-3. In queste ultime sedute si è vista una discreta crescita di Mattia Destro, giocatore sul quale si punta molto e che tra qualche settimana potrebbe giocarsi una maglia da titolare. Altri due elementi che stanno visibilmente crescendo sono Gyasi e Cancellieri

Non si lascierà niente al caso in questa settimana di lavoro, in vista di una partita che si presenta come molto difficile per più motivi, ma per gli azzurri sarebbe davvero un toccasana poter iniziare (senza obblighi al momento) a muovere la classifica. Come detto, ci saranno ancora diverse assenze, difficile quindi poter parlare ad oggi di un probabile undici. La sensazione è che si possa ripartire da quella formazione che è entrata in campo con la Juventus, anche se alcuni ballottaggi ci sono. Quello tra Ebuehi e Bereszynski è uno, ma attenzione anche a Bastoni che potrebbe partire come mezzala sinistra. Ci sarà la prima convocazione per Maldini. Si attende di capire anche come sta Baldanzi, ed una indicazione potrebbe arrivare stasera in seno alle formazioni di Turchia-Italia U21.

La squadra si allenerà oggi alle 16:30, domani doppia seduta, e giovedi di nuovo pomeridiano alle 15:30. Venerdi e sabato allenameti a porte chiuse.