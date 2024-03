Le società di Serie A si riuniscono ancora. E’ prevista per la tarda mattinata di oggi la nuova assemblea di Lega, in programma a Milano, che vede sul tavolo una serie di argomenti centrali per il futuro. Fondamentalmente saranno due i punti di maggiore interesse (e probabilmente di maggiore dibattito) all’ordine del giorno.

Il primo punto riguarda le questioni federali: la Lega ha trasmesso il proprio documento di riforme alla FIGC. La Federazione sottolinea aspetti come le modalità di iscrizione e i relativi parametri finanziari, argomenti che le società approfondiranno. Ancora più significativo è però il dibattito sui calendari internazionali delle prossime stagioni.

La sfida principale è la gestione della quantità di partite, considerando gli impegni nazionali e internazionali. Quattro squadre (Milan, Inter, Juventus e Roma) si sono già espresse a favore della Serie A a 18 squadre, un’ipotesi contestata dalla maggioranza, tanto che la votazione si è conclusa con la maggior parte dei club contrari a questa ipotesi.

Per questo motivo si stanno cercando altre possibili soluzioni. Tra le proposte – secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport – ci sarebbe anche la Serie A con un formato riveduto, non più basato su un unico girone ma su due, con l’introduzione di playoff e playout. Una proposta tra le tante. Allo stesso modo, le modifiche potrebbero coinvolgere il formato della Coppa Italia.