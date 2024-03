Gara numero 17 quella di domenica tra Empoli e Cagliari, con un bilancio nei 16 precedenti di 12 successi azzurri, due pareggi e 2 vittorie sarde.

La prima sfida nel dicembre del 1950, girone C di Serie C, con gli azzurri vittoriosi 3-1 con la doppietta di D’Avino e il gol di Croci e la rete sarda di Grillone; nuova sfida un anno più tardi con Bernard e Ghersetich per il 2-0 Empoli. Primo pari nell’aprile del 1962, col rigore di Verdi a pareggiare il vantaggio ospite di Torriglia. Si torna a sfidarsi negli anni ottanta, con 3 sfide in B tutte vinte dagli azzurri. Cinello decide la sfida del marzo del 1984, Crusco quella della stagione successiva mentre Vertova e proprio Walter Mazzarri firmarono la vittoria azzurra nel giugno del 1986.

Nel novembre del 1998 la prima sfida in A, vinta dall’Empoli 2-1 con la doppietta di Di Napoli prima del gol di Muzzi. Seguono due gare in B, con la prima vittoria sarda al Castellani (3-0 nel dicembre del 2000, Suazo e doppietta di Cammarata) e il successo azzurro per 2-1 un anno più tardi con le firme di Bresciano e Maccarone e ancora Cammarata per il Cagliari. Vannucchi, Saudati e Rocchi sono i marcatori del 3-0 Empoli della sfida di Coppa Italia del settembre del 2002, che precede tre successi azzurri, tutti nella massima serie. Empoli vittorioso 3-1 nel settembre del 2005 (doppietta Tavano e Almiron dopo vantaggio sardo di Capone), Vannucchi decise la sfida del novembre del 2006 mentre il poker di Pozzi vale il 4-1 nel campionato 2007/08. Chiudiamo con gli ultimi precedenti, partendo dal 4-0 cagliaritano dell’ottobre del 2014 (Sau, doppietta Avelar e Ekdal) prima di due vittorie empolesi per 2-0: la doppietta di Mchedlidze decise la sfida del dicembre del 2016, mentre le reti di Krunic e Caputo valsero il successo per la formazione di Andreazzoli nell’agosto del 2018. L’ultimo precedente risale alla stagione 2021/22, pari 1-1.

Vediamo la cronistoria delle gare giocate in Toscana tra azzurri e rossoblù:

1950/51 Serie C 3-1

1951/52 Serie C 2-0

1961/62 Serie C 1-1

1983/84 Serie B 1-0

1984/85 Serie B 1-0

1985/86 Serie B 2-0

1998/99 Serie A 2-1

2000/01 Serie B 0-3

2001/02 Serie B 2-1

2005/06 Serie A 3-1

2006/07 Serie A 1-0

2007/08 Serie A 4-1

2014/15 Serie A 0-4

2016/17 Serie A 2-0

2018/19 Serie A 2-0

2021/21 Serie A 1-1