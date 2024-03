Campionato Primavera 1 TIM – Trofeo “G. Facchetti”

24a Giornata

venerdì 1 marzo 2024 ore 14.30

MONZA 0 EMPOLI 0

.MARCATORI:

MONZA: 1 Mazza, 6 Colombo, 7 Dell’Acqua, 8 Lupinetti, 10 Marras, 12 Ravelli, 14 Berretta, 15 Kassama, 20 Ferraris, 36 Postiglione, 79 Popovic

A disposizione: 29 Ciardi, 2 Bagnaschi, 13 Cattaneo, 18 Martins, 19 Fernandes, 22 Antunovic, 25 Zoppi, 28 Beugarello, 30 Graziano, 32 Capolupo, 37 Cagia

Allenatore: Alessandro Lupi

EMPOLI: 1 Seghetti, 6 Bacci, 9 Corona, 25 Matteazzi, 28 Indragoli, 29 Tosto, 44 Bonassi, 77 Fini, 80 Vallarelli, 87 Bucancil, 98 Dragoner

A disposizione: 13 Vertua, 2 Gaj, 3 Majdanzic, 8 Stoyanov, 10 Sodero, 15 Falcusan, 16 Stassin, 17 Ansah, 18 Popov, 24 Bacciardi, 96 El Biache

Allenatore: Alessandro BIRINDELLI

Arbitro: Sig. Giuseppe MUCERA (Palermo)

Assistenti: 1° Ass. Sig. Vincenzo MARRA (Agropoli) – 2° Ass. Sig. Giuseppe ROMANIELLO (Napoli)

AMMONITI: Nessuno

ESPULSI: Nessuno

1° Tempo

1′: Fischio d’inizio al Centro sportivo Luigi Berlusconi-Monzello.

2′:Ammonito Postiglione per aver colpito con il gomito l’avversario, poco prima proteste azzurre per un tocco di mano sospetto in area del Monza

7′:Ammonito Lupinetti del Monza per fallo su Lupinetti che aveva chiuso bene un’azione sulla fascia sinistra

9′: Grandissima azione sulla catena di destra che termina con un tiro sporco di Corona, parato facilmente dal portiere

11′: Brivido per la difesa dell’Empoli direttamente da calcio d’angolo, palla che passa vicino alla porta senza che nessuno riesca ad intervenire

12′: Terzo cartellino giallo della partita, tutti del Monza. Ammonito Ferraris

14′; Chiuso bene Ferraris dalla difesa dell’Empoli dopo uno slalom in mezzo a 3

15′: Empoli che non riesce a portare la palla in avanti col gioco, fino ad ora possesso palla in mano alla squadra di casa

18′: Bella uscita alta di Seghetti su cross pericoloso di Postiglione dalla destra