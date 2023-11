Levan Mchedlidze ha annunciato questa sera l’addio al calcio giocato. Un calciatore molto amato dal popolo azzurro ma perseguitato dagli infortuni che ne hanno contraddistinto, purtroppo, la carriera. Levan era rimasto svincolato dopo l’ultima esperienza in patria, con la maglia dei Torpedo Kutaisi. A Empoli l’attaccante georgiano ha messo a referto 164 presenze, condite da 20 gol. Avrebbe potuto fare di più, avrebbe potuto raccogliere di più, ma come dicevamo gli infortuni sono stati fedeli quanto ingrati compagni. Levan ha dimostrato sempre grande attaccamento alla maglia azzurra e riservato un ringraziamento speciale all’Empoli FC.

Mi ci è voluto quasi un anno per rendermene conto

Devo dire addio ad uno sport fantastico… per problemi fisici. 🥺

Sono molto grato a tutte le persone che mi sono state accanto in questo periodo..🙏

Un ringraziamento speciale al club @empoli_fc_official , che mi ha contribuito moltissimo

Mi è stato accanto nella mia carriera e al mio fianco fin dal primo giorno… 🙏💙

Vorrei anche ringraziare @georgiagff 🙏❤️ Ogni partita giocata con la maglia della nazionale georgiana è stata eccezionale e motivo di orgoglio per me!

Grazie

@palermofficial

@fcdinamotbilisi

@fcdinamobatumi

@fctorpedokutaisi

Date tutto a questo sport, giovani, affinché giochiate il più a lungo possibile e godiate di queste sensazioni indimenticabili! ❤️

https://www.instagram.com/p/CzRkjRNIvla/?igshid=MWdhaXJ1OTY5dHlvaA%3D%3D