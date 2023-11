Quello che sta mancando alla squadra azzurra, alla squadra adesso in mano ad Andreazzoli, è indubbiamente la continuità. Certo, non era facile pensare di fare risultato contro l’Atalanta, però la gara di Firenze qualche spiraglio alle speranze le aveva date. Cosi non è stato, ed allora ecco che ci si ritrova un’altra volta alla vigilia di una partita dove il risultato va ad essere fattore unico di valutazione. Fu così alla vigilia della gara con la Salernitana, fu cosi alla vigilia di quella con l’Udinese. In entrambi i casi la squadra azzurra seppe dare le giuste risposte e fu brava nell’uscire dal campo con dei punti, anzi, a ripensare a quella con i friulani resta il rammarico per i due non portati a casa. La gara di domani, che per la terza volta consecutiva si giocherà di lunedi, è nuovamente di quelle da non sbagliare, con la parte caratteriale ed interpretativa, a dover necessariamente fare la differenza. Frosinone è un campo strano, uno di quelli che ha saputo regalare gioie incredibili (vedi la vittoria per 4-2 proprio con Andreazzoli) alternate a dolori enormi (su tutti la sconfitta per 4-0 del 2019). Affrontiamo una squadra anche particolare ed ancora forse non totalmente decifrabile, seppur la sua partenza è invidiabile visti i dodici punti messi assieme nel primo quarto di stagione. Roba che vorremmo avere noi.

All’undicesima giornata di campionato non si può e non si deve parlare di esami, sarebbe prematuro ed in giusto, e lo diciamo in ogni direzione possa andare la gara di domani. Certo è, però, che si entra nel secondo quarto di stagione e non possiamo più “attaccarci” al concetto di inizio di stagione. Ed anche sotto la gestione Andreazzoli si va a parlare della settima gara, con quindi un tempo che inizia ad essere sufficiente per poter vedere e capire se le proposte portare sono quelle efficaci e di bisogno. In questo, la trasferta di Frosinone, va a presentare quella partita tutt’altro che scontata e semplice, ma con un avversario che non può essere catalogato tra quelli con cui “la sconfitta ci può stare giocando per due obiettivi diversi”. Domani si deve tornare a giocare con quella intensità e quella rabbia che si è vista già dal primo pallone utile a Firenze. Non può esserci spazio per altro, non può esserci spazio per cali di attenzione e di lucidità, e dal gioco senza palla ci si attende di tornare a vedere quella precisone che da tempo contraddistingue le nostre prestazioni. Il come farlo spetta a chi ogni giorno lavora alla costruzione tattica ed a chi ha il compito di metterla in pratica. La classifica non racconta ancora situazioni complicate, mal che vada il Verona resterebbe ad una sola lunghezza, ma non fare punti significherebbe tornare ad una media che statisticamente rischia di essere pericolosa.

All’arco di mister Andreazzoli mancherà un fedelissimo, e pensare che era stato preso per far contento Zanetti. Maleh, che è in testa alla classifica dei più fallosi in casa Empoli, ha preso il cartellino giallo della squalifica per una protesta, domani non potrà quindi essere in campo. Solo per questo, ma anche per l’assenza forzata di Walukiewicz, non potrà esserci quella formazione “carta carbone” vista con gli orobici, in una situazione davvero rara sotto la gestione Andreazzoli. Per chi crede alla scaramanzia, potrebbe essere un bene. Ci sarà da capire come verrà gestito Baldanzi, che torna a disposizione. A sentire le parole del tecnico di Massa in conferenza, potrebbe essere corretto pensare ad una gestione oculata, e quindi una partenza dalla panchina per poi entrare dentro se di bisogno. Ergo, davanti non ci attendiamo (almeno sulla carta) delle variazioni. Sarà importante la gestione del centrocampo, zona dove molto probabilmente si andrà a decidere la gara, con i ciociari che son bravi a far possesso ma un po’ meno a difendere. Oltre al sostituto di Maleh – se la giocano Bastoni e Fazzini – anche in cabina di regia andranno fatte le scelte giuste. Grassi sembra ad oggi più negli occhi e nella testa di Andreazzoli, ma l’ex Parma è uno di quelli che mette molta discontinuità e che quando la gara si mette più sul fisico, rischia di perdere qualcosa. Servirà un ottimo Empoli, servirà un grande Empoli, sicuri che ancora una volta le risposte al “dopo caduta” saranno quelle sperate.