Si è giocata l’11a giornata di Serie A che si è aperta venerdì sera con l’anticipo tra Bologna e Lazio che ha visto trionfare la squadra di Thiago Motta, vera rivelazione di questo avvio di campionato. Nelle gare del sabato clamorosa sconfitta interna del Milan che prosegue nel suo periodo di crisi con il tecnico Pioli che appare sfiduciato dalla squadra. Soltanto nel finale di gara il Milan ha provato a cercare la rete del pareggio ma un monumentale Silvestri ha negato la gioia del gol in almeno tre occasioni. Grande vittoria dell’Inter capolista che sbanca anche Bergamo al termine di una partita combattuta fino all’ultimo minuto. Torna a vincere anche il Napoli contro una Salernitana sempre più in crisi. Nelle gare della domenica colpo esterno del Monza che va a vincere a Verona grazie a una doppietta di Colombo e a una rete di Caldirola. Per Baroni aria di crisi con due punti conquistati nelle ultime nove gare. Altra grande vittoria del Cagliari che batte di misura il Genoa, ancora una volta grandi meriti al proprio allenatore Claudio Ranieri che cambia la partita grazie alle sostituzioni effettuate. Incredibile epilogo nella gara dell’Olimpico con il Lecce in vantaggio fino al 91′ per poi subire la clamorosa rimonta della Roma con i gol di Azmoun e Lukaku al 91′ e al 94′. Nel posticipo importantissima vittoria della Juventus che sconfigge la Fiorentina con un gol di Miretti portandosi al secondo posto in solitaria a due punti dall’Inter capolista.

In attesa dei posticipi di questa sera, ecco i risultati e la classifica provvisoria:

BOLOGNA-LAZIO 1-0

SALERNITANA-NAPOLI 0-2

ATALANTA-INTER 1-2

MILAN-UDINESE 0-1

VERONA-MONZA 1-3

CAGLIARI-GENOA 2-1

ROMA-LECCE 2-1

FIORENTINA-JUVENTUS 0-1

FROSINONE-EMPOLI Lun.06/11 ore 18:30

TORINO-SASSUOLO Lun. 06/11 ore 20:45