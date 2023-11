La Società azzurra ha presentato quest’oggi, attraverso i propri canali social, la terza maglia per la Stagione in corso. Davvero particolare, come già espresso qualche tempo fa, la scelta di far uscire questa divisa non in contemporanea con le prime due.

La maglia si presenta in una colorazione blu scura, colore che ormai fa parte della recente storia dell’Empoli, visto il suo largo utilizzo per questo specifico kit.

Niente di nuovo e nessuna sopresa. La variazione sta semmai nella colorazione giallo fluo che interessa il logo e tutte le personalizzazioni. La divisa in questione farà il suo esordio nella gara di questa sera a Frosinone.