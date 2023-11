F R O S I N O N E 2 E M P O L I 0

58′ Cuni, 74′ Ibrahimovic

FROSINONE (4-2-3-1) : Turati; Lirola, Okoli, Monterisi, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea; Soulè, Reinier (83′ Brescianini), Ibrahimovic (79′ Kajo Jeorge); Cuni (79′ Caso),

A Disp: Cerofolini, Frattali, Romagnoli, Oyono, Lusuardi, Lulic, Kvernadze, Bourabià, Baez, Garritano, Cheddira.

Allenatore: Eusebio Di Francesco.

EMPOLI (4-3-2-1) :Berisha; Bereszymski, Ismajli, Luperto, Bastoni (77′ Cacace) ; Marin (62′ Ranocchia), Grassi (77′ Kovalenko) Fazzini; Gyasi (62′ Cambiaghi), Cancellieri (69′ Baldanzi); Caputo.

A Disp: Perisan, Caprile, Guarino, Ebuehi, Shpendi, Maldini.

Allenatore: Aurelio Andreazzoli.

ARBITRO: Sig. Manganiello di Pinerolo (TO). Assistenti: Rossi/Fontani. VAR: Gariglio/Marini.

Ammoniti: 34′ Barrenechea (F), 42′ Reiner (F), 44′ Gyasi (E), Lirola (F), 76′ Ranocchia (E).

84′- Ranocchia costretto al fallo su Barrenechea. Al di là della brillantezza mostrata dai padroni di casa, l’Empoli è completamente mancato in questo secondo tempo. Dopo il vantaggio ciociaro era lecito attendersi una reazione, invece è arrivato solo un tiro completamente fuori misura di Caputo.

83′- Terzo cambio per il Frosinone Brescianini per Reiner

80′- Incursione di Fazzini, prova il tiro al limite respinto da Kuni.

79′- Doppio cambio per Di Francesco Caso e Kajo George per Cuni ed Ibrahimovic.

79′- Adesso può giocare sul velluto il Frosinone, Marchizza si propone in area ma non riesce a tenere in campo la sfera.

77′- Ultima i cambi Andreazzoli: Cacace e Kovalenko per Bastoni e Grassi.

76′- Finisce nella lista dei cattivi anche Ranocchia

74′- La raddoppia il Frosinone, azione tutta di prima Reiner-Marchizza a pescare Ibrahimovic: il suo sinistro va a morire sotto la traversa

72′- Gioco interrotto, piccolo problema tecnico per un collaboratore di Manganiello. Prontamente risolto, si riparte da una rimessa dal fondo per i ciociari.

71′- Fazzini recupera un interessante pallone nella metà campo del Frosinone, passaggio in verticale per Caputo. Il suo sinistro da posizione defilata finisce ampiamente sopra la traversa.

70′- Combinazione Ibrahimovic-Reiner, il passaggio di ritorno del brasiliano per il numero 27. Il suo sinistro bloccato a terra da Berisha.

69′- Terzo cambio per gli azzurri: Baldanzi per Cancellieri.

69′- Commette fallo Fazzini nei pressi della linea mediana del campo.

67′- Ci prova ancora Mazzitelli dai 20 metri con palla alta. Troppa libertà concessa al centrocampista del Frosinone, che ha già dimostrato di avere un destro piuttosto caldo.

65′- Altro palo di Mazzitelli! destro a giro del numero 36 del Frosinone supera Berisha ma il legno tiene in partita gli azzurri.

64′- Barrenechea guadagna una rimessa laterale nella metà campo gialloblù.

63′- Incursione centrale di Grassi per Cancellieri, fermato da Monterisi. Nel proseguo dell’azione si propone Luperto, ma la palla supera la linea di fondo.

62′- Prime mosse per Andreazzoli: Ranocchia e Cambiaghi per Marin e Gyasi.

60′- Prosegue il momento di grande difficoltà dell’Empoli, costretto ancora all’interno dei sedici metri. Tra l’altro per Cuni quello di pochi minuti fa è il primo in serie A. Apparso non totalmente esente da responsabilità Berisha nella circostanza del gol dei ciociari.

58′- Si porta in vantaggio il Frosinone, Cuni raccoglie di tacco il cross proveniente da sinistra di Ibrahimovic, e lo spedisce alle spalle di Berisha che respinge ma la palla finisce ugualmente in rete.

57′- Palo di Mazzitelli! destro a giro del centrocampista del Frosinone supera Berisha ma viene respinto dal legno alla sua destra.

55′- Cancellieri prova a mettersi in proprio trascinandosi la palla in fallo laterale. Questa azione testimonia la difficoltà dell’Empoli di proporsi in avanti, molto prudente l’atteggiamento degli azzurri in questa prima parte della ripresa.

54′- Apertura di Barrenechea per Soulè, intercetta Bastoni costretto ad allontanare la sfera per anticipare l’argentino.

53′- Soulè manda sulla destra Cuni, si porta all’altezza del vertice destro dell’area di rigore: lo scarico per Rainer, il suo destro bloccato comodamente da Berisha.

52′- Spinge Ibrahimovic sulla sinistra, il suo cross all’altezza della linea di fondo non viene raccolto da Soulè a due passi da Berisha.

51′- Soulè entra in area da destra, viene fermato molto bene da Bastoni.

50′- Monterisi spinge a destra, il suo cross dalla linea di fondo bloccata a terra sul suo palo da Berisha.

49′- Ottima la chiusura di Bereszynski ad interrompere la combinazione tra Marchizza ed Ibrahimovic.

48′- Lirola procura il primo angolo della ripresa, stavolta la deviazione è stata di Ismajli. Altro giro dalla bandierina per il Frosinone, Fazzini ha spedito la palla oltre la linea di fondo.

47′- Stesso canovaccio, ancora cross di Lirola respinto nei pressi dell’area piccola del centrale azzurro.

46′- Soulè premia l’inserimento a destra di Lirola, il suo cross allontanato da Luperto.

46′- Il Frosinone gioca il primo pallone della ripresa, squadre in campo con gli stessi 22 che hanno iniziato la gara.

2° Tempo

46′- Si va al riposo allo “Stirpe” sul risultato di 0-0 tra Frosinone ed Empoli. Primi 45 minuti vibranti, Gli azzurri non si limita a difendersi come ha mostrato nella prima parte scheggiando l’incrocio dei pali con Cancellieri. Con il passare dei minuti i ciociari hanno premuto con maggiore insistenza, vedendosi annullato giustamente un gol a Cuni. Attenta ed ordinata la truppa di Andreazzoli ad opporsi alle folate offensive dei padroni di casa.

45′- Anche Lirola finisce nella lista dei cattivi, l’esterno del Frosinone stende Cancellieri lanciato in contropiede seppur nella metà campo dell’Empoli

45′- Segnalato un minuto di recupero.

44′- Arriva il primo ammonito per l’Empoli, ne fa le spese Gyasi.

44′- Si stanno alzando molto i toni agonistici della partita.

42′- Viene ammonito per proteste Reiner. Il numero 12 del Frosinone chiedeva un fallo di Fazzini, il “Benito Stirpe” inveisce all’indirizzo di Manganiello.

40′- Ancora Soulè da destra, si porta il pallone sul sinistro ma viene schermato da Ismajli.

39′- Rimane a terra Ibrahimovic al limite dell’area travolto da Gyasi, Manganiello applica la regola del vantaggio: Soulè eccede nei preziosismi viene fermato dalla difesa dell’Empoli.

38′- Corsa di Gyasi sulla destra, il suo cross troppo lungo per Caputo.

37′- L’ex Marchizza procura il quinto angolo per il Frosinone. Dalla linea di fondo prova il cross Rainer la fa sua in presa Berisha.

35′- Buono spunto di Fazzini sulla destra, il suo cross viene respinto in angolo.

34′- Arriva il primo ammonito della gara, ne fa le spese Barrenechea per un netto fallo su Bereszynski. Le proteste vibranti dell’argentino appaiono immotivata.

33′- Sull’altra sponda cross da destra di Gyasi allontanato da Monterisi.

31′- Luperto costretto a spazzare senza troppi complimenti, per fermare una pericolosa azione dei ciociari. Sugli sviluppi del quarto angolo, viene fischiato un fallo in attacco al Frosinone.

31′- Terzo angolo per il Frosinone, sugli sviluppi Soulè da sinistra va via a Fazzini entra in area e cade. Si riparte con una rimessa dal fondo di Berisha.

30′- Soulè punta Cancellieri entra in area e dalla linea di fondo lascia partire un esterno sinistro respinto dalla difesa azzurra.

28′- Bastoni ruba palla ma il suo passaggio si rivela completamente sbagliato per i compagni.

27′- Da qualche minuto la squadra di Di Francesco preme con maggiore continuità, si difende con ordine la truppa di Andreazzoli.

25′- Ripartenza in campo aperto del Frosinone con Cuni, lascia proseguire Mazzitelli per Soulè. Cade in area l’argentino anche in questa circostanza Manganiello lascia proseguire.

23′- Soulè sulla destra a mettere in movimento Cuni, l’albanese lascia partire una sorta di pallonetto che finisce la sua corsa sopra la traversa.

22′- Rete annullata ai ciociari, ma nella circostanza grave ingenuità degli azzurri. Ismajli aveva provato la giocata nella propria area facendosi intercettare la sfera da Reiner, ma Cuni era in fuorigioco. Siamo ancora 0-0 al “Benito Stirpe” tra Frosinone ed Empoli.

21′- In corso il check del Var per valutare la posizione dell’attaccante del Frosinone.

20′- Si porta in vantaggio il Frosinone, Cuni servito da Reiner batte Berisha.

19′- Secondo angolo per il Frosinone, Berisha va completamente a vuoto ma per fortuna degli azzurri Ibrahimovic non inquadra la porta.

17′- Manovra insistita dei padroni di casa, ma vengono pescati in fuorigioco gli attaccanti del Frosinone.

16′- Gyasi servito all’altezza del versante destro dell’area, si libera di Okoli: il suo destro viene respinto con il destro da Monterisi.

14′- Soulè viene fermato da Bastoni interrompendo l’azione dei padroni di casa.

12′- Ancora Cancellieri, decisamente “On fire” in questa prima parte della gara, si porta ai 20 metri poi la difesa del Frosinone si chiude.

11′- Marchizza serve una palla “avvelenata” a Turati, obbligando il portiere a liberarsi repentinamente della sfera

10′- Cancellieri prova ad andare all’altezza del vertice sinistro dell’area, poi cade all’interno, Manganiello da due passi fa segno di proseguire.

8′- Gyasi!!! Cancellieri gli recapita un cioccolatino a due passi dalla porta, ma l’ex Spezia si coordina malissimo non riuscendo a deviare la palla a due passi da Turati.

7′- Bastoni spinge a sinistra il suo cross respinto da Monterisi.

6′- Ci prova Barrenechea con il destro, respinto in angolo dalla difesa dell’Empoli. Sugli sviluppi del primo tiro dalla bandierina per il Frosinone, Soulè si trascina il pallone oltre la linea di fondo.

5′- Azione avvolgente del Frosinone occupando il campo in ampiezza ai sedici metri dell’Empoli, cross di uno dei due ex di serata Marchizza, allontana di testa Ismajli.

4′- Fazzini prova la traccia per Cancellieri intercetta Soulè, poi i centrali del Frosinone chiudono facendo ripartire l’azione dei padroni di casa.

3′- Ci prova Fazzini stavolta, il suo sinistro viene respinto in angolo. Approccio decisamente convincente dell’Empoli in queste prime battute.

1′- Cancellieri! sinistro violento del numero 20 che scheggia l’incrocio dei pali. Subito squillo della truppa di Andreazzoli

1′- Il primo pallone viene giocato dall’Empoli, che questa sera sfoggia per la prima volta la terza divisa completamente blu, completo giallo per la compagine ciociara

0′- Viene osservato un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime del maltempo di questi giorni, che ha colpito la nostra regione.

0′ – Stavolta Andreazzoli cambia formazione ed oltre alle scelte obbligate opta per Bastoni al posto di Cacace e Gyasi per Cambiaghi. Baldanzi parte dalla panchina come preannunciato.

1° Tempo