A cura della redazione di PianetaEmpoli.it, le pagelle dell’incontro tra Frosinone ed Empoli, terminato con il punteggio di 2-0.

BERISHA: 5 Non sempre abile a smistare la palla quando deve gestirla coi piedi. Non irreprensibile in occasione del gol che porta in vantaggio il Frosinone, non può nulla sulla bordata del 2-0

BERESZYNSKI: 5.5 Prova a far valere la sua esperienza contro la gioventù di Ibrahimovic, ma anche lui finisce nel tritacarne di una difesa poco reattiva.

ISMAJILI: 5 Si lascia anticipare con irrisoria facilità da Cuni che fulmina Berisha. Una gara sofferta, in cui combina anche un pasticciaccio che per fortuna viene abbonato dall’intervento del var.

LUPERTO: 6 Il capitano è l’ultimo ad alzare bandiera bianca e non commette errori individuali, ma nemmeno la sua guida riesce a salvare l’Empoli dalla sconfitta.

BASTONI: 5 In costante difficoltà sulla corsia mancina anche se, a dire il vero, è spesso costretto ad affrontare l’avversario uno contro uno.

CACACE: SV

MARIN: 5.5 La sua partita è brillante solo nei primi minuti, poi rimane intrappolato nelle trame del centrocampo ciociaro facendo mancare un contributo continuo.

RANOCCHIA: 5.5 Gli ci vuole un po’ per entrare in partita, senza incidere più di tanto.

GRASSI: 5 Prova incolore del mediano azzurro, che non riesce a proporre geometrie. Col passare dei minuti non riesce a contenere la verve dei colleghi frusinati.

KOVALENKO: SV

FAZZINI: 6.5 Uno degli ultimi a mollare. Nella ripresa è uno dei più lucidi sia in fase difensiva che in fase offensiva. A tratti si porta sulle spalle la squadra.

CANCELLIERI: 5.5 Nella prima parte del primo tempo le sue sgasate mettono in apprensione la difesa del Frosinone. Ma perde via via lucidità e soprattutto è molto carente in fase di raddoppio, quando è chiamato a difendere la fascia sinistra.

BALDANZI: 6 Si vede che non è ancora al 100%, ci prova negli ultimi minuti a mettere a disposizione le sue qualità alla ricerca della rimonta.

CAPUTO: 6 Il Frosinone è una delle sue vittime preferite e Ciccio si fa trovare pronto all’appuntamento col gol. Una gara difficile, in cui non mancano le sportellate coi difensori avversari e qualche imprecisione.

GYASI: 5 Preferito a Cambiaghi, si mangia subito una ghiotta occasione. Troppe imprecisioni anche in fase di passaggio, che ne limitano fortemente il rendimento.

CAMBIAGHI: 6 Suo l’assist per il gol di Caputo che riapre la contesa. Tenta senza successo un paio di dribbling.

MISTER ANDREAZZOLI: 5 L’Empoli sembra partire col piede giusto e mette in difficoltà il Frosinone nei primi minuti. Ma gli azzurri durano solo 20′. Poi è un monologo dei padroni di casa, che riescono sempre ad essere pericolosi prima di arrivare al gol del vantaggio. Alcune scelte iniziali non pagano, alcuni calciatori sono in costante difficoltà. Si fa fatica a trovare qualcosa di positivo in questo incontro. Buona la reazione nel finale, ma è troppo poco, nel secondo tempo il Frosinone sovrasta gli azzurri dal punto di vista del gioco.