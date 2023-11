Queste la parole del tecnico azzurro, Aurelio Andreazzoli, nella conferenza stampa post gara a Frosinone. Per noi in sala stampa Alessio Cocchi & Simone Galli. Vi anticipiamo il tutto in forma testuale, quando verrà rilasciato il video andremo ad integrare.

Andando oltre la sconfitta che certo non può fa felici, ti chiedo se sei soddisfatto della prestazione e se la squadra ha fatto il suo massimo?

“Condivido il tuo pensiero. Credo che abbiamo fatto molto contro una squadra che sta nettamente meglio di noi e ha una qualità spiccata ed una grande gestione. Il Frosinone ha un motore notevole e lo ha fatto vedere. Noi ci siamo contrapposti con quello che abbiamo al momento che non è molto, soprattutto parlando di motore energetico. Nel primo tempo soprattutto abbiamo creato ma non siamo stati capaci di raccogliere le occasioni importanti che abbiamo creato. Nella ripresa ci siamo abbassati per merito del Frosinone ed onestamente è stato un monologo. Il Frosinone ha tanta qualità e tanto motore perciò devo rifarmi agli ultimi minuti in cui abbiamo abbiamo buttato il cappello per aria facendo quello che dovevamo. Nel finale potevamo pareggiare ma questo non avrebbe tolto i meriti del Frosinone“

Ti aspettavi di soffrire così a sinistra?

“Abbiamo fatto riferimento alle qualità ed effettivamente quella catena aveva bisogno di un terzo uomo che non potevamo schierare per regolamento. Giocare contro Soulé non è semplice perchè ha bisogno sempre di raddoppio o qualcosa di più ma non c’è solo lui. Complimenti a chi ha costruito questo Frosinone, devo ripetere questo“

Secondo te è a centrocampo si è decisa la partita? Cosa pensi della gara di Fazzini?

“Fazzini è cresciuto nel finale anche con qualità nonostante la fatica. Ha fatto bene anche il primo tempo ma devo dire che è cresciuto durante la gara. In mezzo il Frosinone gioca bene, sa sempre quello che deve fare e porta bene la palla. Sono bravi e ben guidati e mettono in difficoltà tante squadre“

I giovani sono un punto di riferimento che può dare un valore per la lotta salvezza?

“Noi siamo convinto che la strada sia sempre quella intrapresa ovvero la formazione dei ragazzi. Per farli esprimere però bisogna avere una condizione fisica ideale e ora non è cosi perchè abbiamo tanti acciaccati. Chi gioca sappiamo che al sessantesimo deve uscire, chi entra ha bisogno di fare minutaggio. Questa situazione non ci permette di esprimerci bene. I nostri ragazzi sono bravi e lo dimostreranno“

Sei preoccupato in relazione al fatto che la sua squadra non riesce a raccogliere risultati nonostante una squadra che gioca bene?

“Non riusciamo a raccogliere per quello che produciamo, e questo è certo. Anche stasera abbiamo preso una traversa, sbagliato situazioni da dieci centimetri e un gol giustamente annullato. Vuol dire che produciamo ma non raccogliamo e su questo dobbiamo lavorare“

Ribadendo i meriti del Frosinone questa è la classica sconfitta che crea un po’ di preoccupazione. A Firenze hai predicato calma dopo una grande vittoria, ti chiedo stasera come togliere la preoccupazione…

“Non è questione di infondere calma. I dati dicono che ora la squadra non sta bene dal punto di vista fisico e sappiamo i motivi. Ci sono calciatori che ci possono aiutare ma devono fare minutaggio per essere da aiuto. Il motore del Frosinone ha dimostrato che questa sera va a mille, il nostro va aggiustato. Pezzella, Maldini, Kovalenko, Bastoni e tanti altri vanno recuperati a pieno ed oggi non possono dare quello che possono. Dobbiamo farlo in fretta. Una volta messo a posto il motore siamo molto fiduciosi sulle qualità dei nostri ragazzi. Credo che a nessuno possa essere sfuggito l’impegno messo nella gara di stasera“