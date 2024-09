Il prossimo laboratorio previsto dal percorso partecipativo per la riqualificazione dello Stadio Castellani si terrà giovedì 19 pv presso il circolo Avis, Via G. Rossa 1 (Empoli) dalle 18.00 alle 23.00

Il laboratorio di ascolto e confronto di giovedì si svolgerà come un vero e proprio circuito di progettazione partecipata: saranno create delle postazioni a fruizione libera o facilitata con manifesti e foto aeree e sarà possibile “giocare” con adesivi, fili, post-it e soprattutto con le carte messe a disposizione o con carte create sul momento, per esprimere esigenze e proposte sulla vivibilità del quartiere di Serravalle in occasione dell’eventuale progetto di riqualificazione dello stadio.

Il Circolo Avis resterà aperto per i cittadini continuativamente dalle 18.00 alle 23.00. In questa fascia oraria, senza dover necessariamente trattenersi per tutto il tempo di apertura, gli interessati, accolti da tecnici e facilitatori, potranno semplicemente affacciarsi all’orario per loro più comodo per contribuire alla definizione condivisa del loro quartiere “ideale” alla luce della riqualificazione dello Stadio Castellani.

Ai partecipanti verrà offerto un piccolo aperitivo.

La stessa iniziativa con la medesima metodologia, si terrà anche giovedì 26, sempre presso il Circolo Avis. Si potrà partecipare ad entrambi i laboratori o anche ad uno solo dei due.