Finalmente, se pur con un un po’ di ritardo, sono state presentate le nuove maglie per la stagione sportiva 2024/25. Maglie che nascono ancora sotto la firma di Kappa. Non cambia niente, ma come si era già visto dalle amichevoli, per quello che riguarda tutti gli sponsor di maglia ed il loro posizionamento su di essa. Presentate tutte e tre le divise: azzurra la prima, bianca con sfumature verdi la seconda, grigia con sfumature fucsia la terza.

Un design classico per la prima maglia, dove si rivede un colletto tipo-polo che mancava ormai dalla stagione 2007-08. Un bel tono di azzurro, che si ricollega alla nostra storia e alla nostra tradizione, discutibili invece gli inserti giallo fluo, novità assoluta su una maglia “casa” che soppiantano il consueto bianco. In questo, capendo bene il voler riprendere la colorazione specifica di inserti e personalizzazioni, il logo è seriamente discutibile e poco comprensibile nelle sue parti gialle. Il logo è un qualcosa di sacro, e su una prima maglia deve – a nostro amorevole giudizio – mantenere la sua totale specificità; nella forma e nel colore. Lecito domandarsi a questo punto se anche la numerazione sarà gialla, per completare coerentemente il quadro. Intrigante la costruzione grafica delle maglie da trasferta, in particolare della seconda maglia dove gli inserti verdi vorrebbero richiamare il cromatismo della serpentina del Monte Ferrato che caratterizza la facciata della Collegiata. Sarebbe stato preferibile anche qui un minimo di riferimento ai colori sociali, se non nel tessuto della maglia con degli inserti azzurri, almeno inserendo lo stemma nei colori tradizionali anziché in bianconero. Visto il suggestivo riferimento architettonico, sarebbe stata una chicca riproporre su questa maglia il vecchio storico stemma. La terza maglia, quella in cui è lecito dar sfogo alla fantasia, non esce dagli schemi della colorazione scura che ci accompagna da anni ma almeno si vivacizza per il rosa/fucsia che contrasta i diversi toni di grigio.

Ovviamente poi, come sempre, ognuno avrà la sua idea ed ognuno le amerà o meno secondo il proprio punto di vista. Queste però saranno le maglie che ci accompagneranno in questa nostra ennesima serie A, con la speranza di vederle festeggianti a fine anno. di seguito il comunicato del club:

L’elemento della tradizione si riflette nella divisa Home, per la quale il reparto R&D di Kappa® ha optato una maglia classica di un elegante colore azzurro, da sempre simbolo del club. Un’aggiunta audace alla divisa è data dai dettagli in Lime, tra cui il logo del Club, il logo Omini di Kappa® e gli sponsor, per un look che si distingue sul campo. Inoltre, una novità di quest’anno è l’inserimento della Banda Kappa®, con il suo iconico logo ripetuto lungo il fianco della maglia; un dettaglio che ritroviamo anche nelle versioni Away e Third. Sul retro del colletto si legge “Empoli FC 1920,” a sottolineare la lunga tradizione del club. Le maglie Away e Third rappresentano invece un vero elemento innovazione rispetto al recente passato. La KOMBAT™ Pro Away si distingue per un look moderno, con una grafica marmorea grigia e bianca ispirata alla facciata della Collegiata di Sant’Andrea, uno dei principali simboli storici della città di Empoli, e vivaci inserti verdi. La KOMBAT™ Pro Third è caratterizzata invece dall’influenza di un altro simbolo della città: il Leone. Sviluppato su una vastità di toni del griglio, la grafica si ispira al graffio del leone e si differenzia per la presenza di audaci dettagli fucsia, sia come elemento nella fantasia della maglia, sia come colore del logo del Club e del logo Omini.