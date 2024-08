Dopo l’ok arrivato anche da parte del giocatore non c’erano più riserve. Arriva adesso l’ufficialità a chiudere il tutto ed a rendere Ola Solbakken un giocatore dell’Empoli per la prossima stagione. Il norvegese sarà già a disposizione perla prima sfida di campionato di sabato prossimo. Come raccontato ieri, in un focus ad hoc, molto probabilmente lo vedremo agire dietro la punta centrale.

Prestito secco senza appelli. Alla fine della stagione, dunque, Solbakken tornerà in giallorosso. Da dire, per quanto raccolto nelle ultime giornate, che nell’ambiente romanista c’è molto apprezzamento verso questo giocatore e la speranza è che ad Empoli – anche in ottica loro – si possa ritrovare. Ovviamente il nostro augurio è quello che possa contribuire alla nuova salvezza. Solbakken è il primo norvegese a vestire la nostra maglia.