Di questo ragazzo scrivemmo in anteprima il 18 giugno, poichè era arrivata voce che fosse uno di quei ragazzi che Gemmi avrebbe portato volentieri ad Empoli da Cosenza. Le priorità di mercato sono state altre ed il nome è rimasto li, potremmo quasi dire nel dimenticatoio. In serata sono arrivati in redazioni dei rumors sul possibile ritorno di fiamma verso questo giocatore, parliamo di Baldovino Cimino. Classe 2004. Nato in provincia di Caserta, Cimino ha fatto sedici apparizioni in Serie B nella scorsa stagione, dimostrando una maturità calcistica che ha catturato l’attenzione degli osservatori.

Di lui si dice che con i suoi 78 kg distribuiti su 185 cm di altezza, Cimino è un terzino destro (adattabile anche in mezzo) molto rapido e dotato di buona qualità che gli permette di essere molto pericoloso quando raggiunge il fondo per il cross. Vedremo se, molto probabilmente la settimana prossima, si andranno intensificando i contatti per arrivare al ragazzo. Questa potrebbe essere un’operazione molto interessante anche in chiave futuro.