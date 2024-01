Empoli e Monza torneranno a sfidarsi domenica per la quattordicesima volta, con un bilancio nelle 13 sfide totali giocate fino ad adesso tra campionato e playoff di 7 successi azzurri, 3 pareggi e 3 affermazioni lombarde.

La prima sfida si giocò il 31 gennaio del 1982, Serie C, con il Monza che vinse 1-0 ad Empoli grazie al gol di Pradella nel finale. Le due squadre tornarono ad incrociarsi nell’arile del 1984 in Serie B, con D’Arrigo a rispondere al vantaggio ospite di Lorini per il definitivo 1-1. Nuova sfida nel campionato successivo e nuovo pareggio, 0-0. Nell’ottobre del 1985 nuova vittoria del Monza, firmata Crusco, prima che nel gennaio del 1989 gli azzurri trovino il primo successo grazie al gol di Nicola Caccia.

La sfida torna a giocarsi in C1 all’inizio degli anni novanta, con il Monza vittorioso nel novembre del 1990 con gol di Di Biagio (ultimo successo lombardo a Empoli) e replica azzurra la stagione successivo con il gol partita di Carboni. Nella stagione 1995/96 la gara si giocò ben sei volte, tra campionato playoff e Coppa Italia. Partendo dalla stagione regolare, gli azzurri vinsero 3-0 al Castellani con le reti di Nicoletti, Balesini e Melis; nella semifinale playoff successo per 1-0 firmato Dal Moro ed infine nella finale di Coppa Italia di Serie C Esposito su rigore decise la sfida e consegnò il trofeo agli azzurri.

Troviamo quindi 3 vittorie azzurre: a settembre del 1999, Coppa Italia gara decisa dall’autogol di Castorina; nel febbraio del 2000, campionato di Serie B Saudati e Cappellini firmarono il 2-1 (gol lombardo di Topic) ed infine la stagione seguente 4-2 Empoli con le reti di Bresciano, Iacopino, Maccaron e Budan (Branca e Rutzittu per gli ospiti). Infine gli ultimi due confronti, quello del settembre del 2020, chiuso sullo 0-0 e quello della scorsa serie A con successo azzurro per 1-0, gol vincente di Haas

Vediamo la cronistoria delle gare giocate ad Empoli tra azzurri e biancorossi:

1981/82 Serie C 0-1

1983/84 Serie B 1-1

1984/85 Serie B 0-0

1985/86 Serie B 0-1

1988/89 Serie B 1-0

1990/91 Serie C 0-1

1991/92 Serie C 1-0

1995/96 Serie C 3-0

1995/96 Playoff Serie C 1-0

1999/00 Serie B 2-1

2000/01 Serie B 4-2

2020/21 Serie B 0-0

2022/23 Serie A 1-0