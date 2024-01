Voci di mercato intorno all’Empoli per il possibile interesse verso un secondo giocatore offensivo. Si tratterebbe del ventinovenne senegale, M’Baye Niang. Il giocatore è in uscita dal proprio club, ovvero i turchi dell’Adana Demirspor, ed il suo futuro sembra essere proprio in Italia. Ad essere sinceri, anche se radiomercato mette l’Empoli tra i possibili club alla finestra, il nome dell’ex Milan non trova riscontri particolarmente forti. Su di lui ci sarebbe tra l’altro il Genoa che, stando a quanto raccontatoci stamani da alcuni colleghi rossoblù, avrebbe da giorni il parere favorevole dello stesso giocatore.

Indubbiamente parliamo di un prospetto interessante, di esperienza e di qualità. In Italia Niang ha avuto esperienze con le maglie del Torino e del Milan, con i rossonero ha segnato dodici gol in settantanove presenze. Anche il Verona avrebbe fatto un sondaggio per l’attaccante. Le prossime ore potrebbero dire di più, soprattutto se il Genoa dovesse andare a chiudere. Non dovesse arrivare questo, dovessero esserci dei problemi in direzione Genova, potrebbe non essere da escludere che l’Empoli possa provare ad affondare. La situazione non sembra però, ad oggi, in discesa.

Il giocatore è adesso svincolato e quindi in questo caso non ci sarebbe da trattare il cartellino con il vecchio club. Parliamo però di un giocatore dallo stipendio non basso.