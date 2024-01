Sarà quello di domani il giorno in cui si presenterà alla stampa (ed alla gente) il nuovo tecnico, Davide Nicola. La società ha deciso, congiuntamente con il tecnico, di parlare una sola volta nella settimana, coniugando alla presentazione anche il pregara. Cercheremo quindi di capire, oltre alle motivazioni che hanno portato a questa scelta, anche quelle che saranno le prime idee tattiche dell’allenatore.

Su tutto sarà da capire come verrà disposta la difesa, con poi il relativo sviluppo anche negli altri reparti.

Visto il contesto ed un tempo non infinito, non sarà semplice poter avere tutte le informazioni che servirebbero in questo momento, scindendo la parte (importante) delle scelte societarie e delle impressioni di Nicola, con tutti i temi che sarebbero da sviluppare intorno alla prossima partita. Ovviamente vi riporteremo il video integrale della conferenza e cercheremo anche di essere il più precisi possibile nel presentare la gara con le nostre probabili formazioni.

La conferenza si terrà alle ore 14:30.