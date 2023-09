L’ex attaccante azzurro, Francesco Tavano, attualmente allenatore del Tuttocuoio, ha rilasciato un intervista a Internews in vista della partita di domani tra Empoli e Inter.

“Ho dei ricordi bellissimi perché ho conosciuto il vero calcio e sarò grato all’Empoli per tutta la vita. Ricordo la prima volta contro l’Inter quando segnai, perché per me era il mio primo gol in serie A”.

Hai intrapreso la carriera da allenatore, attualmente al Tuttocuoio. Il tuo sogno nel cassetto?

“Spero di trasmettere quello che tanti allenatori hanno fatto per me”.

Una partenza di campionato non facile quest’anno per la formazione di Zanetti, 4 partite 4 sconfitte che gli sono costate la panchina. Cosa è mancato secondo te?

“È difficile dirlo se non ci sei dentro. Dispiace perché Paolo è un allenatore bravo. Sono sicuro che l’Empoli ne uscirà fuori perché la società lavora benissimo”.

Parlando di Inter, che giudizio dai al mercato dei nerazzurri ? Dopo aver perso Onana, Handanovic, D’Ambrosio, Brozovic, Gosens, Lukaku…

“L’Inter per il mercato merita un voto alto. Anche se ha cambiato diversi giocatori, è stata brava a sostituirli con giocatori altrettanto bravi”.

Cosa deve temere Andreazzoli della formazione di Inzaghi? Cosa Inzaghi del nuovo Empoli?

“L’Empoli deve temere tutto perché l’Inter non ha punti deboli. L’Inter deve temere la voglia dell’Empoli di uscire subito da questa situazione delicata”.

Il punto di forza dell’Inter? E il punto debole?

L’Inter secondo me ha il suo punto di forza nell’organizzazione di gioco, mentre per quanto riguarda il punto debole, credo che in questo momento non ci sia”.

L’anno scorso il campionato non è mai stato in discussione con la vittoria schiacciante del Napoli, quest’anno come vedi la corsa scudetto?

“Inter, Juve e Napoli su tutti”.

Un tuo pronostico sul match, come finirà Empoli-Inter.

“Non mi esprimo… Spero in una partita combattuta e bella”.