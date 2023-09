La FIGC ha disposto un minuto di raccoglimento da osservare prima dell’inizio delle gare di tutte le competizioni in programma nel weekend per ricordare e onorare Giorgio Napolitano, Presidente emerito della Repubblica Italiana, scomparso oggi a Roma, all’età di 98 anni.

Le condizioni del due volte Presidente della Repubblica (unico capo dello Stato a essere stato rieletto per un secondo mandato), ricoverato in una clinica romana, si erano recentemente aggravate. Nel 2006, poche settimane dopo la sua elezione, Napolitano fu presente a Berlino per la finale che incoronò l’Italia campione del mondo.