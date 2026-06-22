Potrebbe essere questa la settimana buona per iniziare a sciogliere almeno il nodo allenatore. Dopo settimane in cui l’intera area sportiva è rimasta inevitabilmente in stand-by, legata alle vicende societarie che vedono l’Empoli in una fase di transizione tra l’ingresso di un nuovo socio o l’ipotesi di un nuovo proprietario, adesso il tempo impone di iniziare a stringere. La nuova stagione, del resto, si avvicina rapidamente e intorno al 13 luglio dovrebbe ripartire la preparazione: serve quindi cominciare a mettere i primi tasselli, a partire da quello più importante, ovvero la guida tecnica. Il club, più di una volta, aveva fatto intendere che certi passaggi sarebbero arrivati dopo il 20 giugno. E adesso che quella data è stata superata, la sensazione è che nel corso di questa settimana si possa finalmente arrivare ad una maggiore chiarezza, con l’obiettivo di mettere anche il timbro dell’ufficialità sulla scelta del nuovo allenatore.

Come scritto già sabato sera, il nome di Andreoletti resta sicuramente attenzionato, ma la sensazione sempre più netta è che l’Empoli stia andando deciso verso Pietro De Giorgio. Anzi, a questo punto, rappresenterebbe quasi una sorpresa il fatto che il tecnico del Potenza non fosse il prescelto finale per la panchina azzurra. Il suo profilo, del resto, è quello che nelle ultime settimane ha preso via via sempre più corpo, con una solidità crescente rispetto alle attenzioni del club. Da quanto emerge, De Giorgio si sarebbe anche allontanato dal Catania, altra società che aveva manifestato un interesse concreto nei suoi confronti, proprio perché orientato a trovare un accordo con l’Empoli. Non ci sono ancora tempi precisi da fissare sul calendario, ma l’attesa è che nei prossimi giorni si inizi ad entrare davvero nella fase decisiva, quella che dovrà portare alla scelta definitiva e poi all’annuncio.

Il nome di De Giorgio, lo ricordiamo, è uno di quelli che PianetaEmpoli ha sdoganato per primo e che, con il passare dei giorni, non ha mai perso quota, anzi. Ad oggi resta il candidato principale, quello che più di altri sembra aver mantenuto consistenza e centralità nei pensieri della società. La settimana appena iniziata può essere quella giusta per arrivare alla svolta.