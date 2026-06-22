Potrebbe essere questa la settimana buona per iniziare a sciogliere almeno il nodo allenatore. Dopo settimane in cui l’intera area sportiva è rimasta inevitabilmente in stand-by, legata alle vicende societarie che vedono l’Empoli in una fase di transizione tra l’ingresso di un nuovo socio o l’ipotesi di un nuovo proprietario, adesso il tempo impone di iniziare a stringere. La nuova stagione, del resto, si avvicina rapidamente e intorno al 13 luglio dovrebbe ripartire la preparazione: serve quindi cominciare a mettere i primi tasselli, a partire da quello più importante, ovvero la guida tecnica. Il club, più di una volta, aveva fatto intendere che certi passaggi sarebbero arrivati dopo il 20 giugno. E adesso che quella data è stata superata, la sensazione è che nel corso di questa settimana si possa finalmente arrivare ad una maggiore chiarezza, con l’obiettivo di mettere anche il timbro dell’ufficialità sulla scelta del nuovo allenatore.
Come scritto già sabato sera, il nome di Andreoletti resta sicuramente attenzionato, ma la sensazione sempre più netta è che l’Empoli stia andando deciso verso Pietro De Giorgio. Anzi, a questo punto, rappresenterebbe quasi una sorpresa il fatto che il tecnico del Potenza non fosse il prescelto finale per la panchina azzurra. Il suo profilo, del resto, è quello che nelle ultime settimane ha preso via via sempre più corpo, con una solidità crescente rispetto alle attenzioni del club. Da quanto emerge, De Giorgio si sarebbe anche allontanato dal Catania, altra società che aveva manifestato un interesse concreto nei suoi confronti, proprio perché orientato a trovare un accordo con l’Empoli. Non ci sono ancora tempi precisi da fissare sul calendario, ma l’attesa è che nei prossimi giorni si inizi ad entrare davvero nella fase decisiva, quella che dovrà portare alla scelta definitiva e poi all’annuncio.
Il nome di De Giorgio, lo ricordiamo, è uno di quelli che PianetaEmpoli ha sdoganato per primo e che, con il passare dei giorni, non ha mai perso quota, anzi. Ad oggi resta il candidato principale, quello che più di altri sembra aver mantenuto consistenza e centralità nei pensieri della società. La settimana appena iniziata può essere quella giusta per arrivare alla svolta.
spero solo che la società si sia iniziata a muovere per quanto riguarda i giocatori. non possiamo tutti gli anni iniziare la preparazione con nessun giocatore che poi farà parte della rosa.
che poi qualche giocatore possa arrivare in fondo ok ma non possono essere presi tutti ultimi giorni di mercato
Fai così perchè non hai due lire per batterle insieme
Questa è la settimana nella quale ci deve essere l’annuncio, poi come ha fatto intendere il beatoamato ci saranno cessioni, ma dubito che le squadre si muovano prima del 30 giugno e la prossima ci sarà qualche movimento in uscita dalla cui entità potrà partire o meno qualche ingresso di nuovi giocatori.
Io al discorso nuovo socio o cambio proprietà non ci penso più, sono già nell’ottica di dover fare ancora più a miccino e sperando che i giocatori che verranno seppur di basso profilo abbiano le caratteristiche giuste. Se arriveranno news societarie saranno una sorpresa secondo me e da considerarsi come tale.
chi sa’ parli….scriva….si manifesti
State calmi, fa caldo, si suda , rilassatevi, accendete l’aria condizionata, una bella bibita ghiacciata, e state tranquilli.
Andrea 78 parole sante le tue Anch’io la penso esattamente come te. cmq a volte la vita fa dei giri strani e quando pensi che sia finita ecco che rincomincia la salita. (A. Venditti the best)
Gli Americani si sono dissolti con il calore…. si riparte con 2 euri …. speriamo di vendere uno tra Popov e Shpendi…. ma ci aspetta una stagione da “anno zero”, come sempre…. tra l’altro sofferenza di chi spera di sopravvivere…. la storia insegna, o svolti e fai un campionato importante o sprofondi nella melma….
Gli americani sono stati creati con intelligenza AI o per gli intenditori con IA…
Mamma mia siamo in ostaggio in uno Stadio con le palafitte arrugginite , con una maratona ridicola a 2 piani con una tettoia da pollaio e i polli siamo noi!
Gli ultimi spifferi a margine della festa dei Tifo ad Avane dicono che:
1) il fondo sia stato già scelto fra i 2 americani
2) questa settimana la firma
3) Corsi rimarrà in società con quota di minoranza
4) piano di investimenti X per la stagione 2026/27 (per lo più a risanare il debito) e 2X per la stagione 2027/28 focalizzato alla costruzione del nuovo stadio
E’ una tiritera davvero interminabile (partita come minimo da Giugno 2025)… vedremo l’evolversi
Credeteci…non vende
ma possibile che nessuno sappia nulla????
I fondo e già in fondo al barile prima di iniziare , 🤣 o entra solo per lo Stadio farlocco da 21.000 travestito da 17.800 …
dai giù non mettono 1 euro per la squadra …
Lo ridico questi fondi vanno dove c’è gli sgravi fiscali se no non entrano , del calcio a loro non interessa , se non ci sarà un profitto scappano e ci lasciano nella cac,ca , se poi gli e stato fatto credere che si triplica i numeri ! poera a noi
Zapata non credo che quegli spifferi provenissero proprio dal beatoamato e comunque nell’intervista in quel minuto scarso bastava ascoltare ed il linguaggio del viso per capire che la realtà non è quella degli spifferi, perchè traspariva stanchezza e demoralizzazione ma praticamente è tornato indietro di alcuni mesi nelle dichiarazioni, parla di speranza di trovare un sostegno, un aiuto, quando un paio di settimane fa faceva dichiarazioni di possibili intese a breve o comunque incontri risolutivi.
Esatto.
Le dichiarazioni trasmettevano rassegnazione e demoralizzazione.
Io ho colto che le aspettative sulla cessione o magari sulle offerte pervenute sono state ridimensionate di molto.
Il presidente è molto emotivo quindi bho magari era preso male lì per li e la realtà è un’altra.
Sicuramente non è emerso entusiasmo
Andrea poi può benissimo darsi che tu abbia ragione e che la realtà sia come tu la interpreti, ma quelle sono interviste (per il contesto in cui vengono rilasciate, il canale di informazione ecc.) che significano poco o nulla…non le prenderei come davvero attendibili
Finn Surman
arriva Empoli, lo manda da noi, Liberato,🍟🍔🫠🤩🤓
Che dici scusa?
Ma che dici .
Piuttosto, ma che é sta notizia che circola da una mezz’ora sul web che la Juve Stabia prende De Giorgio come allenatore e Stefanelli vome DS?
l’allenatore no ma il direttore sportivo si e credo che abbia accettato…..
se tutti gli spifferi di avane fossero veri oggi ci sarebbero 15 gradi no 36.
voglio spararla grossa…. il direttore sportivo è stato simpaticamente allontanato dalla nuova società che porterà il suo direttore sportivo…….bella stronzata eh?
Si chiama Ma,fi,a !Altamura pensa allo stadio tutte le città dalla più piccola alla più grande vuole mangiare gratis … il calcio passa in secondo piano , dei tifosi hai voglia di feste a nessuno frega qualcosa !
Claudio ma ancora credi alle tempistiche (entro fine giugno) dell’ultima intervista prima di Avane? Qualcuno mi dava del filosocietario tempo fa, ma in realtà sono semplicemente equilibrato come carattere, ma ora fidarsi di quelle parole cosi come quelle sulla tempistica sullo stadio mi sembra un tantino da ingenui.
E di chi parla di triplicare i numeri , come si fa a fermarli ?
ma soprattutto l’avete visto il nuovo stadio di Taranto costruito in poco tempo per una squadra che è e rimarrà in eccellenza?
Si ma sembra un forno per le pizza in scala da 20.350 posti pizza …
poi voglio vedere quanto dura il cartongesso…
Notizia battuta anche da Di Marzio e Pedullà, la Juve Stabia prende Stefanelli come DS e De Giorgio come allenatore…io non ci capisco più nulla
La speranza e’ che sia stata ceduta la società e che la nuova proprietà intenda provvedere direttamente alla nomina del nuovo allenatore ed alla campagna acquisti. Diversamente c’è da preoccuparsi non poco se dovesse essere vero che il ds Stefanelli e’ andato alla Juve Stabia portandosi dietro l’allenatore già scelto per l’Empoli De Giorgio. O siamo alle comiche o alla disperazione
Non cede nulla e, vista la situazione, Stefanelli scappa e De Giorgio va da un’altra parte
Sembra venga scelto il Dippe come DS…
io al posto del Lotti … meno di nulla posso riuscire a fare anche io !
La Juve Stabia ci frega in un colpo solo Ds e allenatore .
Dubito a questo punto che l’Empoli cede la proprieta’
Se è vero siamo arrivati davvero al ridicolo e alla frutta.. spero che siano solo chiacchiere da bar perchè sennò la vedo bugia a livello di tutto. A questo punto mi immagino che trovare un nuovo D. S, un nuovo allenatore e nuovi giocatori diventerà una vera chimera perchè a Empoli non ci vorrà venire nessuno! (Quindi il D. S. neppure serve) Si ripartirà in maniera copiosa con giocatori della primavera e con quelli di proprietà. Allenatore Tonelli o similare.. E che qualcuno lassù.. c’è la mandi bona!!!
*bigia.. e non bugia!