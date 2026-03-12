Prosegue il lavoro degli azzurri dell’Empoli in vista della prossima sfida di campionato. Sabato alle ore 15 arriverà infatti al Castellani il Mantova, in una gara che abbiamo già definito campale per il prosieguo della stagione e soprattutto per iniziare a tirarsi fuori dalla complicata situazione di classifica in cui si trova attualmente la squadra. Quella di ieri è stata la seconda seduta diretta dal nuovo tecnico Fabio Caserta, che nel pomeriggio di oggi verrà anche presentato ufficialmente alla stampa. Restano però ancora diversi interrogativi su quella che potrà essere la prima formazione scelta dal nuovo allenatore, a partire dal modulo. Anche nella seduta di ieri, infatti, sono state provate sia la difesa a quattro sia quella a tre.
La sensazione, almeno nell’immediato, è che si possa proseguire in una certa continuità rispetto al sistema visto fin qui, anche per mettere i giocatori nelle condizioni più familiari possibili. Non è però da escludere una rottura immediata anche dal punto di vista tattico, qualora Caserta decidesse di dare fin da subito un’impronta diversa alla squadra. Per quanto riguarda i singoli, Shpendi e Degli Innocenti hanno lavorato parzialmente con il gruppo e quindi per entrambi ci sono buone possibilità di essere a disposizione per la gara di sabato. In miglioramento anche Elia, che per il momento continua a svolgere lavoro differenziato. Restano comunque ancora due sedute, quella di oggi e la rifinitura di domani, per valutare meglio le sue condizioni. Nel caso in cui non dovesse farcela a partire dal primo minuto, ipotizzando un assetto con il 3-5-2, potrebbe trovare spazio Moruzzi. Il giocatore, assente a Catanzaro per un attacco febbrile, sarà regolarmente disponibile per la sfida contro i biancorossi. Come detto, i dubbi restano diversi. Le modifiche rispetto al recente passato potrebbero non essere eccessive, almeno nella partita di sabato, ma già in difesa ci sono alcuni ballottaggi. Bisognerà capire, ad esempio, se Curto potrà partire dall’inizio. Torna a disposizione Matteo Lovato, che dovrebbe avere un posto praticamente certo nell’undici titolare e potrebbe mantenere anche la fascia di capitano qualora Haas non partisse dal primo minuto.
Per il momento, da quanto si è visto negli allenamenti, Caserta sta mescolando molto le carte senza però stravolgere troppo l’impianto della squadra. Da segnalare anche una condizione in crescita di Simone Romagnoli: difficilmente partirà titolare, ma potrebbe rappresentare una soluzione utile a gara in corso, magari nel caso in cui ci fosse da difendere un risultato negli ultimi minuti. Dubbi anche in attacco. Se Shpendi sarà pienamente recuperato non dovrebbero esserci problemi a vederlo titolare, mentre Nasti e Fila si giocano una maglia. Da monitorare anche la posizione di Popov, giocatore che Alessio Dionisi aveva utilizzato poco ma che potrebbe tornare utile in questo finale di stagione. Gli allenamenti di oggi e di domani si svolgeranno a porte chiuse. Per questo motivo, in vista della gara contro il Mantova, sarà ancora più difficile intuire le scelte definitive del tecnico e il margine di errore nelle probabili formazioni potrebbe essere più alto del solito.
Mi raccomando coc.chi, una domanda sulla difesa. Sul fatto che prendiamo gol da tutti. Se il mister non sta pensando a qualcosa per proteggerla di più.
grazie.
Credo che i veri allenamenti tattici saranno proprio quelli a porte chiuse anche per non dare vantaggi al Mantova ed immagino non si sbottonerà in conferenza oggi pomeriggio.
Credo però che sia subito il momento di apportare cambiamenti tattici, ci sono 9 partite e non 30 come aveva Dionisi ad ottobre e li per li poteva essere logico il continuare dopo Bolzano per un pò con quel modulo però provando anche la difesa a 4 in allenamento che poteva venir utile dopo una delle soste autunnali o all’occasione in certi spezzoni di partita.
L’errore di Dionisi campale è stato il fossilizzarsi su quell’unica impostazione e di conseguenza quasi castrarsi nelle scelte a partita in corso, perchè la sua confusione ed i continui cambiamenti nell’ultimo mese anche all’intervallo quasi sempre peggiorando anche la situazione nascono dal non avere sperimentato un’impostazione alternativa.
Sul fatto caratteriale non ha nel DNA il saper lottare per la salvezza e quindi trasmettere certe cose, questo fa parte delle sue caratteristiche.
L’errore di Dionisi è stato quello di intestardirsi e arroccarsi su certe cose, senza provare a cambiare…. non ha mai cercato le soluzioni, ma si è concentrato solo sul problema e ha insistito….
Bravo … è quello che penso anch’ìo … provare più di un modulo … quando hai gli interpreti per farlo … mi sembra il minimo che un allenatore deve fare … e giustamente Caserta sta vagliando … prima di tutto una delle due possibilità (può darsi anche da qui alla fine continui con il 3 5 2 o comunque con la difesa a tre) … per poi eventualmente cambiare durante la partita il modulo per trovare vie nuove per raggiungere un risultato … o comunque per mettere in difficoltà l’avversario … Se ha visto da qualche filmato il nostro comportamento giocando a 3 (e valutando anche chi sono i tre giocatori che compongono il trio difensivo) … non ho dubbi che con il Mantova … dietro giochiamo a 4 e credo che sia la difesa, ma anche Elia … ne beneficeranno da questo assetto ……………..
solo un risultato..la vittoria forza Caserta..i tifosi sono tutti con e la squadra..forza Azzurri..dobbiamo mantenere la categoria..altrimenti c è solo l inferno
ok Riccardo
Guarino non da giocare a quattro e dunque continueremo a tre.
A 4 sanno giocare tutti, poi se non sa giocare cavoli suoi. Starà in panchina
non sa.