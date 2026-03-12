Prosegue il lavoro degli azzurri dell’Empoli in vista della prossima sfida di campionato. Sabato alle ore 15 arriverà infatti al Castellani il Mantova, in una gara che abbiamo già definito campale per il prosieguo della stagione e soprattutto per iniziare a tirarsi fuori dalla complicata situazione di classifica in cui si trova attualmente la squadra. Quella di ieri è stata la seconda seduta diretta dal nuovo tecnico Fabio Caserta, che nel pomeriggio di oggi verrà anche presentato ufficialmente alla stampa. Restano però ancora diversi interrogativi su quella che potrà essere la prima formazione scelta dal nuovo allenatore, a partire dal modulo. Anche nella seduta di ieri, infatti, sono state provate sia la difesa a quattro sia quella a tre.

La sensazione, almeno nell’immediato, è che si possa proseguire in una certa continuità rispetto al sistema visto fin qui, anche per mettere i giocatori nelle condizioni più familiari possibili. Non è però da escludere una rottura immediata anche dal punto di vista tattico, qualora Caserta decidesse di dare fin da subito un’impronta diversa alla squadra. Per quanto riguarda i singoli, Shpendi e Degli Innocenti hanno lavorato parzialmente con il gruppo e quindi per entrambi ci sono buone possibilità di essere a disposizione per la gara di sabato. In miglioramento anche Elia, che per il momento continua a svolgere lavoro differenziato. Restano comunque ancora due sedute, quella di oggi e la rifinitura di domani, per valutare meglio le sue condizioni. Nel caso in cui non dovesse farcela a partire dal primo minuto, ipotizzando un assetto con il 3-5-2, potrebbe trovare spazio Moruzzi. Il giocatore, assente a Catanzaro per un attacco febbrile, sarà regolarmente disponibile per la sfida contro i biancorossi. Come detto, i dubbi restano diversi. Le modifiche rispetto al recente passato potrebbero non essere eccessive, almeno nella partita di sabato, ma già in difesa ci sono alcuni ballottaggi. Bisognerà capire, ad esempio, se Curto potrà partire dall’inizio. Torna a disposizione Matteo Lovato, che dovrebbe avere un posto praticamente certo nell’undici titolare e potrebbe mantenere anche la fascia di capitano qualora Haas non partisse dal primo minuto.

Per il momento, da quanto si è visto negli allenamenti, Caserta sta mescolando molto le carte senza però stravolgere troppo l’impianto della squadra. Da segnalare anche una condizione in crescita di Simone Romagnoli: difficilmente partirà titolare, ma potrebbe rappresentare una soluzione utile a gara in corso, magari nel caso in cui ci fosse da difendere un risultato negli ultimi minuti. Dubbi anche in attacco. Se Shpendi sarà pienamente recuperato non dovrebbero esserci problemi a vederlo titolare, mentre Nasti e Fila si giocano una maglia. Da monitorare anche la posizione di Popov, giocatore che Alessio Dionisi aveva utilizzato poco ma che potrebbe tornare utile in questo finale di stagione. Gli allenamenti di oggi e di domani si svolgeranno a porte chiuse. Per questo motivo, in vista della gara contro il Mantova, sarà ancora più difficile intuire le scelte definitive del tecnico e il margine di errore nelle probabili formazioni potrebbe essere più alto del solito.