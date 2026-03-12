Ancora una volta Empoli diventa una tappa della Nazionale di calcio maschile Under 21. Giovedì 26 marzo alle 18.15 ci sarà la sfida tra Italia Under 21 e Macedonia del Nord, valida per la settima giornata di qualificazione alla fase finale degli Europei Albania-Serbia 2027, allo stadio comunale C. Castellani Computer Gross Arena.

In occasione di questo grande evento sportivo, l’ordinanza 111 disciplina la viabilità nella zona stadio.

Per tutta via della Maratona, compreso il parcheggio, è istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli eccetto quelli autorizzati.

Il divieto entra in vigore dalle 14.15 circa o comunque non appena verranno terminate le pulizie del mercato settimanale fino al termine della partita.

Comune di Empoli