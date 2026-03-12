Quella che si giocherà sabato pomeriggio sarà la nona sfida ad Empoli tra gli azzurri ed il Mantova. Il bilancio è nettamente in favore dei nostri che non hanno mai perso dentro le mura amiche contro i virgiliani: 5 vittorie e 3 pareggi.

Il primo confronto è datato 1947, serie B, e vincemmo per 1-0 con gol di Freschi. Le due squadre si ritrovarono poi nella serie C 1980/81, in quella stagione la partita terminò 0-0. Altro match a reti bianche nel campionato successivo. Si va poi al campionato di C 1989/90, gara decisa in nostro favore da un gol di Soda. L’anno successivo le due squadre si affrontano di nuovo e rivince l’Empoli per 2-0: Carboni e Musella. Passano tre anni e si va al campionato (siamo sempre in serie C) 93/94, in quel caso vittoria rotonda per 3-1 con le reti azzurre firmate da Marta, Guarino e Benfari. Il confronto torna a livello di serie B nella stagione 2008/09 e quel match si chiude sul punteggio di 1-1; Mantova avanti con Corona, pareggio di Saudati. L’ultimo precedente è quello del campionato 2009/10 dove l’Empoli si impose con un perentorio 4-0 grazie ai gol di Vannucchi, Coralli (2), Eder.

Vediamo la cronistoria delle gare giocate al Castellani tra Empoli e Mantova:

1946/47 Serie B 1-0

1980/81 Serie C 0-0

1981/82 Serie C 0-0

1989/90 Serie C 1-0

1990/91 Serie C 2-0

1993/94 Serie C 3-1

2008/09 Serie B 1-1

2009/10 Serie B 4-0