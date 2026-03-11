Importante rinnovo di contratto in casa azzurra. L’attaccante Stiven Shpendi ha rinnovato il contratto con l’Empoli fino al giugno del 2029.

Il giocatore quest’anno finora ha realizzato 10 reti con la maglia azzurra.

Questo il comunicato ufficiale della società:

Empoli Football Club è felice di annunciare di aver raggiunto l’accordo con il calciatore Stiven Shpendi per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2029.

Tommaso Chelli

12 Commenti

  3. Quante gliene abbiamo dette a Shpendi (io compreso)
    Bravo il ragazzo a tener duro e insistere. Per me può tranquillamente arrivare a 15 gol.

  6. Mi sembra una bella notizia in ottica futura, Shpendi è la più bella sorpresa di quest’anno.
    Se impara, in certe situazione, ad essere anche altruista, diventa devastante!!!

  8. e se il prossimo anno arriva il gemello, dai Stefanelli, portaci la coppia di bomber!

    ovviamente da tifoso auspico il meglio e quindi che si resti in B!

