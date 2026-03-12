E’ stato presentato quest’oggi il nuovo allenatore azzurro, Fabio Caserta. Il nuovo tecnico è stato introdotto dal Presidente, Fabrizio Corsi, e dal DS, Stefano Stefanelli. Per PE in sala stampa Alessio Cocchi & Simone Galli
Allora il Pres. è vivo, ma siamo sicuri che non sia un cartone!!!
Caserta? Bella impressione, direi un allenatore “operaio”, concetti semplici e chiari …. si bada al sodo, come nell’indole dei calabresi doc, gente di poche parole e pochi grilli per la testa…. gente capace, ma senza spocchia…. mi piace molto… mi ricorda il Nicola di Empoli…. molto bene!!!
ovvia, il c.o.rsi s’è desto! vediamo sabato cosa farà la squadra.
PS: Caserta dà retta a un bischero….passa a 4 dietro
Questo allenatore non sarà un punto debole dell Empoli ! Benvenuto !
1 cosa ha detto il Beatoamato, parli chi ha pagato , e allora a me un mi ferma nessuno!, 🤣
2 dell’interpretazione dei moduli il nostro era una finta difesa a 3 non ci e mai riuscito farlo a modo solo i 20 minuti iniziali quando le squadre ti lasciano sfogare le partite durano 100 minuti …
levato 2 vittorie Bari e Avellino se non sbaglio non siamo mai riusciti a giocare una partita con 2 tempi uguali in positivo intendo , perché 2 in negativo a decine …
Non si spiegano il girone di ritorno dopo 27 punti , prova a cambiare!
Siamo in 2, abbonato dalla prima serie A!!!!
ed il terzo giorno apparve ai discepoli… citazione!
Una volta che c’era il p.r.e.s.id.e.n.t.e si poteva sfruttare di più l’occasione….
Vabbè, ha detto che lui parla al Bar 😂
Ecco spiegato perché il Mainardi sapeva le cose
Caserta ha rinunciato a 16 mesi di stipendio col Bari a favore di 4 mesi a Empoli! Non ho bisogno d’altro: mi piace digia’.
qualcuno ha capito cosa voleva dire il presidente?…. a me sembra tutta una farsa …speriamo che questo allenatore abbia le palle ..perchè la società mi sembra le abbia perse
Ha parlato benissimo…ha toccato i tasti giusti…da come si è espresso si capisce benissimo che è uno abituato a lavorare sul campo con concetti semplici e chiari…del resto il gioco del calcio spesso è molto più semplice di quello che si pensa…mi ha fatto una bella impressione…sono fiducioso…benvenuto a Empoli!
ha detto le stesse cose che dice un qualunque allenatore quando subentra e conosce il valore non eccelso (eufemismo) dei giocatori. Comunque da Cosenza Catanzaro e Bari non me ne hanno parlato granché bene ((arieufemismo).
Allora speriamo di poterne parlare bene noi!
Questo è un Pagliuca 2…o è Pagliuca travestito …in queste 9 partite prevedo 10-11pt…per farne meno ci vorrebbe un impegno (o un disimpegno) fuori dal comune…basteranno per giocarsi tutto al play-out?
certo 3 parole in più il presidente le poteva anche dire, ha liquidato tutto in 2 balletti e a casa. Possibile che una conferenza stampa con 3 persone (società più tecnico) possa durare solo 17 minuti? Tutto molto scarno. Peccato era un’ occasione
Non hanno più voglia di parlare…
Non hanno più la cazzimma di una volta e questo si riflette sulla squadra.
Forza mister, siamo tutti con te a parte Sostina
Lascialo sta’, Scardigli. Si chiama così perché appunto si ostina a fa’ quello che capisce più di tutti…. quello particolare…. quello che prevede…..
Che poi non ne azzecca una dall’82…
Un pres.idente ormai vuoto, stanco, logorroico(quello lo è sempre stato), senza ormai più idee.
Salvezza e cessione. Grazie.
Sono 15 anni che dici le stesse cose…
Forza Empoli ora e sempre
Pochi concetti ma chiari, mi è piaciuto il nuovo allenatore.
Fuli
Guarino Lovato Obaretin
Candela Magnino Yepes Igna Elia
Shpendi Fila
Forza presi den te sempre al tuo fianco, forza Caserta tira fuori le pa lle a questi giocatori la pazienza è finita.
non ce l hanno pisciano tutti a sedere
Pagliuca media punti 1,28
Dionisi media punti 1,00
Caserta media punti?
in bocca al lupo a Caserta…e a tutti noi