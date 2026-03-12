E’ stato presentato quest’oggi il nuovo allenatore azzurro, Fabio Caserta. Il nuovo tecnico è stato introdotto dal Presidente, Fabrizio Corsi, e dal DS, Stefano Stefanelli. Per PE in sala stampa Alessio Cocchi & Simone Galli

Articolo precedenteNews dal campo
Articolo successivoTV | Con mister Caserta…
Alessio Cocchi
Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

28 Commenti

    • Caserta? Bella impressione, direi un allenatore “operaio”, concetti semplici e chiari …. si bada al sodo, come nell’indole dei calabresi doc, gente di poche parole e pochi grilli per la testa…. gente capace, ma senza spocchia…. mi piace molto… mi ricorda il Nicola di Empoli…. molto bene!!!

  4. 1 cosa ha detto il Beatoamato, parli chi ha pagato , e allora a me un mi ferma nessuno!, 🤣
    2 dell’interpretazione dei moduli il nostro era una finta difesa a 3 non ci e mai riuscito farlo a modo solo i 20 minuti iniziali quando le squadre ti lasciano sfogare le partite durano 100 minuti …
    levato 2 vittorie Bari e Avellino se non sbaglio non siamo mai riusciti a giocare una partita con 2 tempi uguali in positivo intendo , perché 2 in negativo a decine …
    Non si spiegano il girone di ritorno dopo 27 punti , prova a cambiare!

  8. Caserta ha rinunciato a 16 mesi di stipendio col Bari a favore di 4 mesi a Empoli! Non ho bisogno d’altro: mi piace digia’.

  9. qualcuno ha capito cosa voleva dire il presidente?…. a me sembra tutta una farsa …speriamo che questo allenatore abbia le palle ..perchè la società mi sembra le abbia perse

  10. Ha parlato benissimo…ha toccato i tasti giusti…da come si è espresso si capisce benissimo che è uno abituato a lavorare sul campo con concetti semplici e chiari…del resto il gioco del calcio spesso è molto più semplice di quello che si pensa…mi ha fatto una bella impressione…sono fiducioso…benvenuto a Empoli!

  11. Questo è un Pagliuca 2…o è Pagliuca travestito …in queste 9 partite prevedo 10-11pt…per farne meno ci vorrebbe un impegno (o un disimpegno) fuori dal comune…basteranno per giocarsi tutto al play-out?

  12. certo 3 parole in più il presidente le poteva anche dire, ha liquidato tutto in 2 balletti e a casa. Possibile che una conferenza stampa con 3 persone (società più tecnico) possa durare solo 17 minuti? Tutto molto scarno. Peccato era un’ occasione

  14. Lascialo sta’, Scardigli. Si chiama così perché appunto si ostina a fa’ quello che capisce più di tutti…. quello particolare…. quello che prevede…..

  15. Un pres.idente ormai vuoto, stanco, logorroico(quello lo è sempre stato), senza ormai più idee.
    Salvezza e cessione. Grazie.

  18. Forza presi den te sempre al tuo fianco, forza Caserta tira fuori le pa lle a questi giocatori la pazienza è finita.

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here