Al termine della conferenza stampa (che pubblicheremo a breve) abbiamo intervistato in soggettiva il nuovo tecnico azzurro, Fabio Caserta. Il servizio è a cura di Alessio Cocchi grazie al supporto tecnico di Simone Galli

Articolo precedenteNews dal campo
Alessio Cocchi
Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

1 commento

  1. Concetti semplici, chiari, non da Prof. come si atteggiava qualcuno…. ora serviva un pompiere e Caserta, mi sembra che faccia al caso….

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here