Al termine della conferenza stampa (che pubblicheremo a breve) abbiamo intervistato in soggettiva il nuovo tecnico azzurro, Fabio Caserta. Il servizio è a cura di Alessio Cocchi grazie al supporto tecnico di Simone Galli
Concetti semplici, chiari, non da Prof. come si atteggiava qualcuno…. ora serviva un pompiere e Caserta, mi sembra che faccia al caso….