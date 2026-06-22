Lorenzo Tosto, dopo il prestito a Livorno, si appresta a far ritorno in azzurro. Negli ultimi giorni si è tornati a parlare di lui in ottica mercato con la Salernitana che avrebbe chiesto di nuovo informazioni per un prestito, visto che già l’aveva seguito nel gennaio scorso.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de “Il Mattino” ci sarebbero in corso alcuni contatti tra le società e il babbo, Vittorio, ne avrebbe parlato direttamente con mister Cosmi durante i festeggiamenti per il compleanno del club.

Il difensore, classe 2006, nella prima parte di stagione di quest’anno ha giocato soltanto una volta con la maglia azzurra nella gara con il Frosinone per poi passare in prestito a Livorno in C a fine gennaio dove ha totalizzato nove presenze. Ricordiamo che due anni fa ha esordito in Serie A nel match con la Juve e giocato da titolare le cinque gare di Coppa Italia.

Vedremo nelle prossime settimane gli sviluppi relativi al futuro del difensore.